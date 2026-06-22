Giá vàng hôm nay (22/6): Bất ngờ bật tăng

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn DOJI đều đưa giá vàng miếng SJC lên mức 148,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng ghi nhận mức tăng tương đương. Vàng nhẫn Phú Quý được giao dịch ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 145,4 - 148,7 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nhẫn DOJI có giá 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng trở lại.

Diễn biến đi lên của giá vàng trong nước được hỗ trợ bởi đà phục hồi của thị trường quốc tế. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 4.187 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,4 triệu đồng/lượng.

Mặc dù vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức rất cao, trên 15 triệu đồng/lượng. Khoảng cách lớn này tiếp tục phản ánh tình trạng nguồn cung hạn chế và tâm lý nắm giữ vàng của nhà đầu tư trong nước.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 22/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.183 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.122 - 26.442 đồng/USD.

Đáng chú ý, tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh, phổ biến ở mức 26.750 - 26.780 đồng/USD, tăng 170 đồng ở chiều mua vào và 180 đồng ở chiều bán ra so với ngày trước đó. Mức giá này cao hơn đáng kể so với niêm yết tại các ngân hàng thương mại.