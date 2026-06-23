Chị gái bán vàng chuyển khoản tiền cho vay, giờ tôi trả vàng hay tiền?

Do ở xa, tôi không trực tiếp nhận vàng. Vì xác định nếu nhận được cũng sẽ bán ngay để lấy tiền mua nhà, tôi nhờ chị bán giúp 5 lượng vàng SJC rồi chuyển tiền.

Sau khi bán vàng, chị gái đã chuyển khoản đầy đủ 290 triệu đồng (mỗi lượng có giá 58 triệu đồng) và tôi đã sử dụng số tiền này để thanh toán việc mua nhà.

Hiện nay, giá vàng SJC khoảng 150 triệu đồng/lượng, chị yêu cầu tôi hoàn trả khoản vàng đã mượn. Vậy, tôi phải trả lại đúng 5 lượng vàng SJC như đã mượn ban đầu hay chỉ cần hoàn trả số tiền 290 triệu đồng mà tôi thực tế đã nhận từ việc bán số vàng đó?

Độc giả Thế Thanh

Luật sư tư vấn:

Nếu đúng như những gì trình bày, về bản chất đây là việc anh vay (thường gọi là mượn) của chị gái 5 lượng vàng SJC. Việc chị gái bán số vàng này để lấy tiền rồi chuyển khoản cho anh số tiền 290 triệu đồng chỉ là cách thức thực hiện nhằm tạo thuận tiện cho anh, không làm thay đổi bản chất của giao dịch là vay vàng SJC.

Theo quy định của pháp luật, vàng SJC là đối tượng của hợp đồng vay tài sản. Căn cứ Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Do đó, trong trường hợp này, anh đã vay 5 lượng vàng SJC của chị gái thì khi đến hạn, anh có nghĩa vụ hoàn trả lại đúng 5 lượng vàng SJC, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác về phương thức hoặc giá trị thanh toán.

Lưu ý: Giá vàng SJC hiện nay đã tăng đáng kể so với thời điểm anh vay nên việc trả nợ có thể tạo áp lực tài chính cho anh. Trong trường hợp gặp khó khăn, anh có thể trao đổi, trình bày hoàn cảnh thực tế để chị gái xem xét gia hạn thời gian trả nợ hoặc thỏa thuận giảm bớt nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận khác thì anh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trả đủ 5 lượng vàng SJC theo đúng cam kết và quy định của pháp luật.

Luật sư Phạm Thanh HữuĐoàn luật sư TP HCM