Bỏ lái tàu về nuôi tôm, ông nông dân Nghệ An quyết làm giàu trên mảnh đất quê hương

Bán tàu về nuôi tôm

Lớn lên ở miền chài lưới, từ bé anh Nguyễn Thanh Phùng đã có cuộc sống gắn với biển. Anh lái tàu, đánh bắt thuỷ sản xa bờ.

Năm 2017, nhận thấy việc lái tàu đánh bắt không còn phù hợp, anh quyết định tìm một hướng đi khác ngay trên quê hương.

Sau thời gian tìm hiểu, nhận thấy điều kiện vùng ven biển phù hợp với nuôi tôm thẻ chân trắng, anh mạnh dạn bán tàu, vay vốn và đấu thầu khoảng 5.000m² diện tích đất của xã để đầu tư xây dựng mô hình.

"Con cái lớn, chúng nó mỗi đứa mỗi hướng, không ai theo nghề biển vì vất vả. Năm đó tôi nghĩ, sức khoẻ không được như trước, nghề lại vất vả nên xác định tìm hướng đi mới. Tôi biết làm gì cũng phải học, mình chưa có kinh nghiệm thì học những người đi trước, lâu dần sẽ ổn thôi”, anh Phùng chia sẻ.

Thế nhưng, ngay trong năm đầu tiên cải tạo khu nuôi, thiên tai đã khiến kế hoạch của gia đình anh bị đảo lộn. Một trận bão ập đến, nước lớn cuốn trôi nhiều đoạn bờ ao, toàn bộ diện tích ao nuôi phải cải tạo lại.

Khu vực ao nuôi khoảng 5000 m2 được anh Phùng cải tạo lại. Ảnh: Hoà Nguyễn.

Không nản chí, anh tiếp tục bắt tay vào công việc. Đến năm 2018, vụ nuôi đầu tiên được triển khai. Anh tìm hiểu kỹ thuật qua sách báo, internet, đồng thời chủ động đến các hộ nuôi tôm xung quanh để học hỏi kinh nghiệm.

Những người nuôi tôm trong vùng cũng trở thành "người thầy" của anh. Kinh nghiệm về xử lý nước, cải tạo ao, chăm sóc tôm, nhận biết những dấu hiệu bất thường của đàn tôm được anh tích lũy dần qua từng vụ.

Đặc thù vùng nuôi nằm gần biển khiến thời tiết, đặc biệt là mưa bão, luôn là yếu tố khiến người nuôi phải cảnh giác.

"Nuôi tôm thì phải xác định có rủi ro. Mình làm kỹ đến đâu nhưng thời tiết thay đổi, môi trường nước biến động thì vẫn có thể gặp chuyện. Vì vậy, phải thường xuyên theo dõi, không được chủ quan", anh Phùng nói.

Gần một thập kỷ gắn bó với con tôm, anh dần hình thành cho mình quy trình sản xuất riêng, từ cải tạo ao, kiểm soát nguồn nước đến chăm sóc đàn tôm. Những kinh nghiệm tích lũy qua từng vụ nuôi trở thành nền tảng để mô hình ngày càng ổn định.

Cán bộ Hội Nông dân phường Vinh Lộc còn đến tận mô hình thăm hỏi, động viên, nắm bắt khó khăn và kết nối với các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ kỹ thuật cải tạo ao nuôi, xử lý môi trường và phòng ngừa dịch bệnh cho người dân. Ảnh Hoà Nguyễn.

Đứng dậy sau bão lũ

Nếu những năm đầu là hành trình "học nghề" thì những mùa thiên tai lại là phép thử lớn đối với quyết tâm của anh Phùng.

Cơn bão số 5 và bão số 10 vào năm 2025, khu nuôi của gia đình anh Phùng chịu thiệt hại nặng.

Nước dâng cao khiến bờ ao sạt lở, hệ thống điện, máy móc, thức ăn chăn nuôi và nhiều công trình phục vụ nuôi tôm bị hư hỏng. Đàn tôm đang trong giai đoạn phát triển cũng bị thất thoát gần như hoàn toàn.

Bao nhiêu vốn liếng tích góp cùng công sức chăm sóc đàn tôm suốt nhiều tháng gần như mất trắng chỉ sau thời gian ngắn.

“Có lúc tôi tưởng mình không thể tiếp tục nghề nuôi tôm nữa. Thiệt hại quá lớn, trong khi chi phí để cải tạo ao nuôi, mua giống và đầu tư cho vụ mới là rất cao”, anh Phùng nhớ lại.

Nhưng rồi người nông dân từng nhiều năm đối mặt với sóng gió trên biển lại một lần nữa bắt đầu lại. Anh vay vốn hỗ trợ, cải tạo toàn bộ khu ao 5.000m². Ao được nạo vét, xử lý đáy, kiểm soát nguồn nước trước khi đưa vào sản xuất. Hệ thống quạt nước, máy sục khí, bạt trải và các thiết bị phục vụ nuôi tôm cũng được đầu tư đồng bộ.

Vụ nuôi mới, gia đình anh thả 57.000 con giống tôm thẻ chân trắng.

Suốt quá trình nuôi, anh và gia đình tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật, thường xuyên theo dõi môi trường nước, bổ sung dinh dưỡng phù hợp và chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

Thu hoạch tôm tại ao nuôi nhà anh Phùng. Theo đó, với giá bán bình quân khoảng 135.000 đồng/kg, 12 tấn tôm thương phẩm dự kiến mang về doanh thu gần 1,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư khoảng 980 triệu đồng, gia đình anh Phùng dự kiến thu lãi trên 700 triệu đồng. Ảnh Hoà Nguyễn.

Với anh Phùng, nuôi tôm không có ngày nghỉ. Từ sáng sớm đến tối muộn, anh thường xuyên có mặt tại ao để kiểm tra hệ thống quạt nước, theo dõi sức khỏe đàn tôm và điều chỉnh lượng thức ăn.

Bởi chỉ một biến động nhỏ về thời tiết hoặc môi trường nước cũng có thể ảnh hưởng đến cả vụ nuôi.

Sau gần 90 ngày, đàn tôm phát triển đồng đều, đạt kích cỡ khoảng 40 con/kg. Vụ nuôi được kỳ vọng mang lại sản lượng khoảng 12 tấn tôm thương phẩm.

Theo tính toán của gia đình, với giá bán bình quân khoảng 135.000 đồng/kg, 12 tấn tôm thương phẩm dự kiến mang về doanh thu gần 1,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư khoảng 980 triệu đồng, gia đình anh Phùng dự kiến thu lãi trên 700 triệu đồng.

Từ người lái tàu đánh bắt xa bờ, anh Phùng đã chuyển hướng sang sản xuất ngay trên quê hương. Từ những ngày đầu vừa làm vừa học, từng bước tích lũy kinh nghiệm, đến nay mô hình nuôi tôm đã trở thành nguồn sinh kế quan trọng của gia đình.

Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động tại địa phương.

"Làm nông nghiệp, nhất là nuôi thủy sản, không thể nghĩ đến chuyện làm giàu trong ngày một ngày hai. Quan trọng là phải chịu khó học hỏi, làm đúng kỹ thuật và luôn chủ động trước rủi ro", anh Phùng chia sẻ.

Bà Phùng Thị Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vinh Lộc (áo nâu) cùng BTV Hội Nông dân phường cùng bà con thu hoạch tôm thẻ chân trắng.

Điểm tựa để nông dân đứng dậy sau thiên tai

Đằng sau quá trình khôi phục sản xuất của gia đình anh Phùng còn có sự đồng hành của tổ chức Hội Nông dân và chính quyền địa phương.

Với phương châm “Ở đâu hội viên gặp khó, ở đó có tổ chức Hội đồng hành”, Hội Nông dân phường Vinh Lộc phối hợp với Ủy ban MTTQ phường rà soát thiệt hại, nắm bắt tình hình sản xuất của các hộ hội viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai để có phương án hỗ trợ.

Gia đình anh Nguyễn Thanh Phùng được Ủy ban MTTQ phường Vinh Lộc hỗ trợ 15 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ thiệt hại nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế. Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An tạo điều kiện cho gia đình vay 200 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm để tái đầu tư sản xuất.

So với tổng chi phí của một vụ nuôi tôm, khoản hỗ trợ và nguồn vốn vay chưa phải con số lớn. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn, đây là nguồn lực quan trọng giúp người nông dân có thêm điều kiện để bắt đầu lại.

Không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, cán bộ Hội còn đến tận mô hình thăm hỏi, động viên, nắm bắt khó khăn và kết nối với các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ kỹ thuật cải tạo ao nuôi, xử lý môi trường và phòng ngừa dịch bệnh.

Ông Phạm Đình Hải - Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Lộc đánh giá, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của anh Nguyễn Thanh Phùng là một trong những điển hình tiêu biểu tại địa phương.

"Địa phương luôn tạo điều kiện tốt nhất để bà con xây dựng, phát triển kinh tế giá đình. Chúng tôi xác định, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, hỗ trợ hội viên nâng cao thu nhập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Từ kết nối nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đến kết nối các nguồn lực phục vụ sản xuất, tổ chức Hội từng bước trở thành điểm tựa để hội viên yên tâm phát triển kinh tế", ông Hải nói.