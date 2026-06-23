Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 145,000 Bán 148,000

BTMH Mua 144,300 Bán 147,800

Tỷ giá

USD Mua 26,098 Bán 26,448

EUR Mua 29,309 Bán 30,854

Giá vàng hôm nay 23-6: Bật tăng trở lại

Sự kiện: Giá vàng

Sau chuỗi ngày sụt giảm, giá vàng hôm nay đã đảo chiều đi lên.

Giá vàng hôm nay đi lên

Giá vàng hôm nay đi lên

Khoảng 6 giờ ngày 23-6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.191 USD/ounce, tăng khoảng 35 USD so với giá mở cửa hôm trước là 4.156 USD/ounce.

Sự phục hồi của giá vàng chủ yếu xuất phát từ việc giá dầu thô giảm mạnh sau các thông tin tích cực về đàm phán Mỹ - Iran. Tuy nhiên, sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước, lãi suất trái phiếu Mỹ và sức mạnh của đồng USD tiếp tục tạo áp lực lên kim loại quý này.

Cụ thể, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6, nhưng thị trường đã điều chỉnh kỳ vọng mạnh mẽ theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ 4,46% lên 4,5%. Nhà đầu tư đặt xác suất gần 90% Fed sẽ nâng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm 2026. Sự định giá lại này đã hạn chế đà tăng của vàng– dễ bị tổn thương hơn trước biến động của USD và lãi suất.

Cuối tuần qua, các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đã mang lại những tín hiệu lạc quan. Thị trường phản ứng với tâm lý giảm rủi ro địa chính trị tạm thời. Kết quả, giá dầu thô giảm xuống 73,8 USD/thùng.

Giới phân tích nhận định, giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi giá dầu đi xuống và dư âm bất ổn địa chính trị, song chưa đủ sức vượt qua sức ép từ kênh lãi suất. Các nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến đàm phán Mỹ - Iran cũng như dữ liệu kinh tế sắp tới để đánh giá xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 23-6: Bật tăng trở lại - 2

Chị gái bán vàng chuyển khoản tiền cho vay, giờ tôi trả vàng hay tiền?
Chị gái bán vàng chuyển khoản tiền cho vay, giờ tôi trả vàng hay tiền?

Vài năm trước, khi chuẩn bị mua nhà tại TP HCM, tôi gọi điện về quê hỏi mượn chị gái 5 lượng vàng SJC.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/06/2026 06:27 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN