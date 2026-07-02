'Chưa ghi nhận xăng E10 gây hỏng động cơ'

Từ đầu tháng 6, khi E10 được phân phối rộng rãi, câu hỏi được nhiều người dùng ôtô, xe máy quan tâm nhất là loại nhiên liệu này có ảnh hưởng đến động cơ hay không, đặc biệt với xe đời cũ.

Chia sẻ tại tọa đàm "Xăng E10: Hiểu đúng, dùng tốt" do Bộ Công Thương tổ chức tại TP HCM ngày 30/6, ông Lê Trung Hưng, Phó tổng giám đốc PVOIL, cho biết đơn vị chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào liên quan đến chất lượng xăng E10 trong toàn bộ quá trình thí điểm và triển khai.

PVOIL, doanh nghiệp có 1.000 cửa hàng trực thuộc và 1.500 trạm đại lý, đang chiếm thị phần lớn thứ hai (23%) với sản lượng tiêu thụ nội địa 5,8 triệu m3 một năm.

PVOIL hiện có 13 cơ sở pha chế E10 và 7 cơ sở pha chế E5, với tổng công suất khoảng 4 triệu m³ mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu hệ thống phân phối. Doanh nghiệp cho biết toàn bộ quy trình từ pha chế, lấy mẫu, lưu mẫu đến vận chuyển đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Khách đổ xăng tại cây xăng trên đường Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Theo nhiều cửa hàng, chưa xuất hiện phản ánh bất thường. Tại cửa hàng xăng dầu ở phường Tân Sơn Hòa (TP HCM), quản lý cửa hàng cho biết giai đoạn đầu vẫn có khách từ chối E10 và tìm mua RON 95. Tuy nhiên, khi hệ thống phân phối đồng loạt chuyển sang E10, người tiêu dùng dần thích nghi và đến nay chưa ghi nhận phản ánh về hỏng hóc hay chết máy.

"Thậm chí, có khách từng nói nếu xe gặp sự cố sẽ quay lại phản ánh. Tuy nhiên đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào cho thấy xăng E10 gây hỏng thiết bị hoặc khiến xe chết máy", đại diện cửa hàng trên cho biết.

Kết quả vận hành thị trường cũng được cơ quan quản lý xác nhận. Sở Công Thương TP HCM nói quá trình chuyển đổi sang E10 trên địa bàn diễn ra thuận lợi, không ghi nhận gián đoạn nguồn cung hay biến động bất thường tại hệ thống bán lẻ trong giai đoạn đầu triển khai.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết việc triển khai E10 cơ bản đúng tiến độ, nguồn cung được bảo đảm và hệ thống phân phối vận hành ổn định.

Từ ngày 1 đến 24/6, cả nước tiêu thụ khoảng 850 triệu lít xăng sinh học, trong đó E10 chiếm khoảng 800 triệu lít, tương đương 94%, còn E5 khoảng 50 triệu lít.

Lãnh đạo ban ngành cùng hiệp hội và doanh nghiệp trao đổi về xăng E5 tại tọa đàm sáng 30/6 ở TP HCM. Ảnh: Hoàng Chiến

Về lo ngại xăng E10 gây hại động cơ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ôtô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam, cho rằng chưa có cơ sở khoa học. Ông cho biết E10 đã được ban hành theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8401:2024, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn đối với phương tiện.

Ở góc độ môi trường, PGS TS Ngô Thanh An, Trưởng khoa Công nghệ Hóa học, Đại học Công Thương TP HCM, đánh giá xăng E10 giúp quá trình cháy diễn ra hoàn toàn hơn, giảm phát thải CO và CO₂, đồng thời hạn chế muội than và cặn bám trong động cơ. Việc phát triển nhiên liệu sinh học cũng góp phần mở rộng đầu ra cho các nguyên liệu nông nghiệp như sắn, mía.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương nhìn nhận việc triển khai E10 vẫn còn một số thách thức như nguồn cung ethanol trong nước chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu, tiến độ hoàn thiện một số cơ sở phối trộn và tâm lý e ngại của một bộ phận người tiêu dùng.

Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi nguồn cung, tăng cường kiểm tra chất lượng xăng E10, phối hợp với các hãng ôtô, xe máy công bố danh mục phương tiện tương thích, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân có thêm thông tin chính thống về nhiên liệu sinh học.