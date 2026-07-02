Chốt giá vàng hôm nay ngày 2/7 tăng rất mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 2/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 2/7 tăng giá vàng miếng lên mức 148,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 2/7, giá vàng trong nước ngày 2/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 2/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 2/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 2/7, đảo chiều tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/7, tăng mạnh trở lại giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 2/7, tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145,4 –148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,3 – 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 145 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 2/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 2/7 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 100 USD/ounce, lên mức 4.125 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.063 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá, vượt mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới hồi phục chủ yếu nhờ lực cầu bắt đáy khi các yếu tố gây áp lực lên vàng đã dịu bớt.

Một số tổ chức tài chính lớn trên thế giới vẫn đánh giá tích cực đối với vàng. Goldman Sachs cho rằng, thị trường đang định giá sai vàng.

Sau 4 tháng lao dốc mạnh khiến thị trường chao đảo, nhiều nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ "thời hoàng kim" của vàng đã kết thúc. Nhưng ngân hàng này lại đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác. Theo đó, cú giảm sâu này chỉ là bước lùi trước khi kim loại quý bước vào một chu kỳ tăng mới đầy bùng nổ.

Về kỹ thuật, giá vàng cần vượt bền vững vùng kháng cự 4.044 - 4.100 USD/ounce để xác nhận đà tăng mạnh hơn. Nếu thành công, mục tiêu tiếp theo có thể là 4.200 USD/ounce, xa hơn là 4.370 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá thủng vùng 3.959 USD/ounce, áp lực bán có thể kéo giá vàng lùi về 3.900 USD/ounce, thậm chí 3.886 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.125 USD/ounce (tương đương khoảng 131,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 2/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 2/7, giá vàng ngày 3/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.