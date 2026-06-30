Bộ Tài chính: Chưa thu thuế chuyển nhượng vàng miếng từ 1/7

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực từ 1/7/2026 có nhiều thay đổi quan trọng, trong đó một trong những nội dung đáng chú ý là quy định áp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng.

Cụ thể, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế.

Đồng thời cho phép Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Về căn cứ tính thuế, tại khoản 2 Điều 27 của Luật nêu rõ, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vàng của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Điều này khiến nhiều người dân lo lắng về việc từ ngày mai, hoạt động mua – bán vàng miếng sẽ phải chịu thuế.

Nhiều người băn khoăn về việc chuyển nhượng vàng miếng liệu có phải chịu thuế

Tuy nhiên, thực tế, chính sách này còn phải chờ các quy định hướng dẫn tại Nghị định triển khai Luật thuế này. Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân 2025 đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ, Bộ này chưa đề xuất áp dụng quy định thu thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Theo ông Tuấn, dù Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế. Tuy nhiên, Luật cũng quy định thêm là Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Quy định này tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ quyết định việc thu thuế cũng như các nội dung cụ thể như ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế và việc điều chỉnh thuế suất, khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và thu thuế.

Trước đó, trả lời đề xuất của Ngân hàng Nhà nước về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, Bộ Tài chính cho biết, hiện Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ. Sau khi đề án được thông qua, các cơ quan chức năng mới có cơ sở để hoàn thiện các quy định liên quan đến quản lý thị trường vàng.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành mới có căn cứ trình Chính phủ xem xét việc áp dụng chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng của cá nhân.

Như vậy, chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng sẽ chưa áp dụng từ ngày 1/7 tới.