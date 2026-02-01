Bán tháo vàng, bạc là không thể tránh khỏi

Đợt bán tháo mạnh nhất trong một ngày của vàng diễn ra chỉ hai ngày sau khi kim loại này ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một ngày từ trước đến nay. Ở mức cao nhất hôm thứ Năm là 5.602 USD/ounce, giá vàng đã tăng 29,5% trong tháng Giêng. Trong khi đó, với việc bạc đạt mức cao kỷ lục trong ngày trên 121 USD, giá bạc đã tăng 68,5%.

Các nhà phân tích nhận định rằng đà tăng trưởng kiểu này, đặc biệt trong tháng đầu tiên của năm, sẽ không thể duy trì lâu dài.

Giới phân tích cho rằng, vàng, bạc bị bán tháo là điều không thể tránh khỏi.

"Hai ngày qua, thị trường kim loại nói chung vô cùng biến động", Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, cho biết. "Đối với kim loại quý, sự điều chỉnh giảm có lẽ không nằm ngoài dự đoán, xét đến tốc độ và quy mô của đợt tăng giá hồi tháng Giêng. Vàng và bạc đã vượt quá mức định giá về mặt kỹ thuật, với mức tăng lần lượt gần 20% và hơn 40%, trong khi hoạt động định vị, đòn bẩy và giao dịch quyền chọn đang ở mức điển hình của các đỉnh ngắn hạn".

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết việc giá bạc và vàng tăng liên tục trong tháng đã khiến điều kiện giao dịch ngày càng khó khăn, góp phần gây ra biến động hiện tại.

"Các nhà tạo lập thị trường ngày càng ngần ngại chấp nhận và nắm giữ rủi ro, dẫn đến thanh khoản suy giảm và chênh lệch giá mua – bán tăng cao", ông nói. "Diễn biến trong ngày hôm nay, nếu xét riêng lẻ, khá điên rồ, nhưng nếu nhìn trong khung thời gian một tuần, thì đó lại là điều hoàn toàn bình thường đối với thị trường vàng, vốn đã từ chỗ là người trưởng thành trong cuộc chơi trở thành một thiếu niên nổi loạn, giống như bạc".

Matthew Piggott, Giám đốc Vàng và Bạc tại Metals Focus, mô tả đợt tăng giá kim loại hồi tháng Giêng là sự hưng phấn phi lý và cho rằng, dù cực đoan, đợt bán tháo hiện tại là một sự điều chỉnh lành mạnh.

Bất chấp áp lực bán ra rất mạnh, các nhà phân tích không tin rằng xu hướng tăng giá chung của thị trường bị ảnh hưởng đáng kể. Dù cảnh báo nhà đầu tư không nên vội vàng mua vào quá sớm, họ vẫn kỳ vọng đợt điều chỉnh này sẽ được hấp thụ.

"Tôi tin rằng xu hướng chung vẫn còn nguyên vẹn", ông Welsh nói. "Các yếu tố vĩ mô thúc đẩy giá vàng, bạc và đồng vẫn hiện hữu. Sự kiện này giống một đợt điều chỉnh vị thế trong xu hướng tăng đang diễn ra hơn là sự kết thúc của xu hướng. Theo tôi, triển vọng kim loại quý sẽ tiếp tục được hỗ trợ tốt đến năm 2026, dù biên độ giao dịch sẽ rộng hơn".

Hansen cho biết giá vàng vẫn có thể đạt 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Bất chấp biến động cực độ, Piggott cho rằng khó xuất hiện một đợt bán tháo kéo dài trong bối cảnh nhà đầu tư đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị và kinh tế.

"Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể chứng kiến một quyết định chính sách khó lường ngay lập tức đảo lộn hiện trạng", ông nói. "Chừng nào mối đe dọa đó còn tồn tại, nó sẽ tiếp tục thúc đẩy tâm lý lạc quan đối với vàng và bạc".

Về khả năng giá vàng giảm sâu, Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia chiến lược thị trường tại Swissquote, cho biết giá có thể kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 4.600 USD/ounce.

"Tuy nhiên, các đợt điều chỉnh có thể được xem là cơ hội để củng cố vị thế mua dài hạn, bởi những động lực chính thúc đẩy đà tăng giá kim loại – bao gồm nợ G7 không bền vững nhưng tiếp tục gia tăng, nhu cầu suy giảm đối với đồng USD Mỹ, bất ổn thương mại và địa chính trị, nhu cầu tìm kiếm tài sản siêu quốc gia có khả năng bảo toàn giá trị, cùng áp lực giá cả gia tăng – vẫn đang hiện hữu", bà nói.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường chính tại FxPro, cho biết ông đang theo dõi mức hỗ trợ ban đầu quanh 4.700 USD/ounce.

Mặc dù đợt bán tháo vàng và bạc chủ yếu xuất phát từ áp lực kỹ thuật, đà giảm còn bị khuếch đại bởi những thay đổi trong kỳ vọng đối với kinh tế Mỹ và chính sách lãi suất.

Sáng sớm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo. Ông Warsh từng là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed vào năm 2006 và được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định hơn cho chính sách tiền tệ Mỹ.

Charlie Ripley, chiến lược gia đầu tư cấp cao của Allianz Investment Management, cho rằng việc đề cử ông Warsh có thể tạo ra bước ngoặt đối với chính sách tiền tệ và nhiệm vụ của Fed.

"Ông Warsh, dù được biết đến là người có quan điểm cứng rắn về lạm phát, nhưng sự trở lại của ông được kỳ vọng sẽ mang đến một cách tiếp cận tinh tế hơn trong điều hành Fed", ông nói.

Dù Warsh được xem là người theo đường lối thắt chặt, các nhà phân tích cho rằng khó có khả năng ông đi ngược lại lập trường của Trump rằng lãi suất Mỹ nên thấp hơn.

"Tổng thống Mỹ đã nói rõ mong muốn lãi suất giảm mạnh và khó có khả năng từ bỏ lập trường này trong ngắn hạn", Thu Lan Nguyễn, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa và Ngoại hối tại Commerzbank, nhận định. "Điều đó đồng nghĩa áp lực lên Fed có thể tiếp diễn dưới thời Chủ tịch Warsh nếu ông không đáp ứng được kỳ vọng của Trump. Do đó, chúng tôi cho rằng khả năng ngân hàng trung ương sẽ nhượng bộ và cắt giảm lãi suất nhiều hơn mức thị trường hiện phản ánh là khá cao, qua đó tiếp tục hỗ trợ giá vàng".

Bất chấp áp lực từ Nhà Trắng, thị trường vẫn thận trọng với khả năng nới lỏng mạnh. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự báo đợt tăng lãi suất đầu tiên của năm 2026 sẽ diễn ra vào tháng 6 và chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất trong cả năm.

Các nhà kinh tế tại BNP Paribas hiện dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt năm.

"Tại cuộc họp ngày 27–28/1, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định giữ lãi suất ổn định ở mức 3,5%–3,75%, sau ba lần cắt giảm liên tiếp vào cuối năm 2025. Tăng trưởng kinh tế mạnh và những lo ngại về thị trường lao động suy giảm đã thúc đẩy quyết định này. Chúng tôi dự kiến phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang sẽ duy trì ổn định trong suốt năm 2026", các nhà phân tích cho biết.

Dữ liệu lạm phát công bố hôm thứ Sáu tiếp tục làm phức tạp lộ trình chính sách tiền tệ. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) năm ngoái tăng 3,0%.

Trong khi đó, PPI cốt lõi – loại trừ giá thực phẩm và năng lượng – tăng 3,3%, cho thấy lạm phát đang lan rộng trong nền kinh tế.

Dữ liệu kinh tế công bố trong tuần tới có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất khi thị trường tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 của Mỹ.

Trong lĩnh vực chính sách tiền tệ toàn cầu, Ngân hàng Dự trữ Úc, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh sẽ tổ chức các cuộc họp đầu tiên trong năm.