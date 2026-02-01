Chuyên gia dự báo ra sao về giá vàng sau tuần biến động mạnh nhất lịch sử?

Tuần qua, thị trường kim loại quý chứng kiến sự biến động mạnh nhất lịch sử với 1 phiên tăng mạnh nhất đưa giá vàng vượt 5.600 USD, và ngay sau đó là phiên giảm mạnh nhất lịch sử. Chốt tuần, giá vàng lùi về mức 4.891 USD/ounce, ghi nhận mức giảm gần 2% tính chung tuần.

Trong nước, kim loại quý này cũng diễn biến cùng chiều với giá quốc tế. Kết thúc tuần giao dịch, vàng SJC niêm yết tại 169 – 172 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần liền trước.

Giá vàng vừa trải qua tuần biến động mạnh nhất lịch sử

Dù diễn biến giá vàng đã gây sốc cho nhiều nhà đầu tư, tuy nhiên, theo một số chuyên gia, đợt điều chỉnh mạnh mẽ của kim loại quý này là không nằm ngoài dự đoán, khi xét đến tốc độ và quy mô của đợt tăng giá trong tháng Giêng. Theo đó, vàng đã vượt quá mức định giá về mặt kỹ thuật, với mức tăng tới 29,5% chỉ trong vòng 1 tháng.

Các chuyên gia cũng mô tả, đợt tăng giá kim loại hồi tháng Giêng là sự hưng phấn phi lý và họ cho rằng, mặc dù cực đoan, đợt bán tháo hiện tại là một sự điều chỉnh lành mạnh.

Với diễn biến này, các chuyên gia đã có nhiều ý kiến trái chiều, không nhất quán khi dự báo về triển vọng giá kim loại quý tuần tới. Các nhà phân tích cho rằng, ngày càng khó dự đoán được hướng đi của vàng, khi thị trường bắt đầu ghi nhận biên độ dao động hàng ngày lên đến hàng trăm đô la.

Bối cảnh tuần tới, nhiều người đặt câu hỏi, liệu tổng thống Mỹ có thể làm hoặc nói điều gì đó để tạo ra thêm nhu cầu mua vàng như một tài sản trú ẩn an toàn hay không? Sẽ có những mức thuế mới nào được đe dọa? Hay ông ấy sẽ tuyên bố sẽ tiếp quản quốc gia nào tiếp theo? Việc chính phủ Mỹ liệu có đóng cửa không? Hiện tại, mọi thứ đều rất khó đoán.

Tuần này, trong số 18 nhà phân tích tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, họ đã chia đều quan điểm về diễn biến ngắn hạn của vàng. Có 7 chuyên gia, tương đương 39%, dự đoán giá vàng sẽ quay trở lại mức 5.000 USD trong tuần tới; trong khi 7 người khác dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. 4 nhà phân tích còn lại, chiếm 22% tổng số đưa ra dự đoán trung lập.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 340 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ nguyên dự báo lạc quan bất chấp sự biến động mạnh và đợt giảm giá đột ngột của vàng.

Cụ thể, có tới 249 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 73%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới; trong khi 53 người khác, tương đương 16%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 38 nhà đầu tư còn lại, chiếm 11% tổng số, dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.