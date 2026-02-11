Giá vàng trong nước neo đỉnh dù giá thế giới lao dốc

Lúc 9 giờ 30 phút ngày 11-2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi ngang. Trong đó, vàng nhẫn thương hiệu SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết quanh mức 177,5 -180,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dù không biến động trong phiên sáng nay, giá vàng trong nước vẫn đang duy trì ở mức cao nhất trong hơn một tuần qua. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, mỗi lượng vàng đã tăng hơn 28 triệu đồng, tương đương tăng 18%.

Đáng chú ý, diễn biến của giá vàng trong nước đang đi ngược chiều với thị trường thế giới.

Lúc 6 giờ sáng cùng ngày, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế quanh mức 5.040 USD/ounce, giảm khoảng 30 USD so với mức đỉnh 5.070 USD/ounce đạt được trong phiên đêm trước.

Giá vàng sáng 11-2 đi ngang

Theo giới phân tích, đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch ngắn hạn, sau chuỗi phục hồi mạnh mẽ của giá vàng trong những ngày gần đây.

Thị trường vàng quốc tế cũng đang chứng kiến sự điều chỉnh vị thế giao dịch, trước thềm hai sự kiện kinh tế quan trọng của Mỹ: báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 dự kiến công bố vào ngày 12-2 và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 14-2. Cả hai báo cáo này vốn được lên kế hoạch sớm hơn nhưng đã bị trì hoãn do đợt đóng cửa chính phủ liên bang kéo dài kỷ lục trong năm ngoái.

Theo các nhà phân tích từ Bloomberg, báo cáo việc làm tháng 1 năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì ngoài số liệu hằng tháng thông thường, còn bao gồm điều chỉnh chuẩn hàng năm về tổng số việc làm.

Đối với chỉ số CPI công bố vào cuối tuần, giới phân tích đang tìm kiếm thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang tiếp tục xu hướng hạ nhiệt. Dự báo cho thấy chỉ số lạm phát cơ bản (loại trừ thực phẩm và năng lượng) sẽ ghi nhận mức tăng hàng năm chậm nhất kể từ năm 2021.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết 157,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 22,7 triệu đồng/lượng.