'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày

Những cửa hàng hoa lan tạm thời được dựng lên dọc các tuyến phố lớn ở TP Vinh (cũ), bày bán chủ yếu lan hồ điệp và địa lan phục vụ thị trường Tết.

Giáp Tết Nguyên đán 2026, thị trường lan hồ điệp ở Nghệ An vào mùa sôi động nhất trong năm, kéo theo nhu cầu thuê thợ cắm hoa lan hồ điệp thời vụ tăng cao.

Hoa lan vẫn là loài hoa được nhiều người ưa chuộng vì độ bền và sự sang trọng. Với mức giá đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Các mẫu hoa được trồng ở miền Bắc có giá "mềm" hơn so với các loại hoa được trồng từ Đà Lạt và nhập khẩu.

Theo Bà Phạm Thị Thủy, chủ cơ sở kinh doanh hoa lan ở phường Trường Vinh, cơ sở của bà đang có 30 lao động chính tạo đế gỗ lũa, cắm hoa và lao động thời vụ. Mỗi năm phải chi hàng trăm triệu đồng để thuê thợ cắm hoa lan.

Hàng năm, bà Thủy phải mời thợ ngoại tỉnh về kết hoa. Ngoài "mối" thân quen, đã từng nhiều lần hợp tác thì chế độ đãi ngộ như tiền công, kinh phí ăn ở cũng là yếu tố quyết định việc lựa chọn điểm đến của các thợ kết hoa giỏi.

Cận Tết Nguyên đán, các điểm bán lan hồ điệp luôn sáng đèn thâu đêm khi thợ cắm hoa tất bật chạy đua với thời gian để kịp đơn hàng.

Do được bù chi phí vận chuyển nên giá hoa cạnh tranh hơn so với lan hồ điệp Đà Lạt, thường 300.000 - 350.000 đồng/cành, hoặc có loại giá cao lên tới 450.000 - 500.000 đồng/cành. Bởi vậy, hoa lan miền Bắc cũng ngày càng được nhiều người dân lựa chọn vào các dịp lễ, Tết.

Anh Trường (chủ vườn lan đang kinh doanh ở đường Hồ Tùng Mậu) cho hay dịp Tết 2026, chúng tôi nhập về 1 vạn cây lan, giá cũng nhiều phân khúc, mỗi chậu bình dân có giá từ 200.000 - 500.000 đồng. Các dòng lan gỗ lũa hay các kiểu dáng cầu kỳ, phức tạp, kích thước lớn có giá tiền triệu, thậm chí cả chục triệu, tùy nhu cầu của khách.

Năm nay giá lan không thay đổi nhiều so với trước, dù chi phí có tăng. Đặc biệt là các chi phí vận chuyển và công cắm, trang trí lan, nên nhiều nhà vườn không đủ chi phí hỗ trợ cho khách, phải tính vào giá hoặc công cắm riêng.

Với năng suất 100-200 cành/ngày, nhiều thợ cắm hoa lan có thể kiếm 4-5 triệu đồng mỗi ngày, thợ giỏi thu nhập còn cao hơn.

Một số chủ cửa hàng lan tiết lộ, tiền công trả cho thợ được đếm cành lên bình. Trung bình cắm hoa trên chậu người thợ sẽ được trả tiền công 20.000 - 25.000 đồng, lên gỗ lũa có giá từ 40.000 - 50.000 đồng. Một công nhân có thể cắm được từ 100 - 200 cành/ngày. Mỗi ngày, công nhân có thể kiếm được 4 - 5 triệu đồng, thợ giỏi có thể kiếm được nhiều hơn thế.

Anh Phan Quốc Tiến, (27 tuổi) thợ căm hoa lâu năm ở Đồng Nai chia sẻ, việc cắm hoa lan đòi hỏi vừa khéo léo, vừa tạo dáng nghệ thuật phù hợp với thị hiếu từng khách hàng. Cùng là mẫu hoa, nhưng có thể tạo dáng tròn, dáng thẳng hoặc dáng chùm xòe trước hình elip, xếp một tầng hoặc nhiều tầng tùy vào số lượng hoa. Đối với thợ "lên lũa", do yêu cầu về tay nghề, tính nghệ thuật và sáng tạo cao, nên tiền công cũng cao hơn.

"Vào mùa cao điểm thì các thợ cắm lan có thể ngồi cả ngày từ sáng đến đêm. Dù vất vả nhưng thu nhập cũng kha khá, tăng thêm thu nhập vào dịp Tết. Với những thợ cắm lan có tay nghề cao, cắm những bình lan to từ vài chục đến hàng trăm cành, thu nhập cả chục triệu, rất vui vì được làm ra những bình hoa đẹp cho ngày Tết", anh Tiến nói.

Vào những ngày cao điểm cận Tết, nhiều thợ chính, thợ phụ gần như ăn ngủ luôn tại những lán tạm dựng ở chợ hoa. Bữa cơm vì thế cũng vội vàng hơn, có khi đến nửa đêm mới kịp ăn sau khi hoàn tất những đơn hàng cuối ngày. Công việc cứ cuốn họ vào guồng quay tất bật từ đầu tháng Chạp, chỉ thực sự khép lại vào trưa hoặc chiều 30 Tết, khi chợ hoa vãn khách.

Theo các thợ lành nghề, uốn dáng và đi màu là công đoạn khó nhất, quyết định giá trị nghệ thuật của mỗi chậu lan chơi Tết.

Thợ cắm hoa lan làm việc gần như không nghỉ, nhiều người chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày trong những ngày cận Tết.

Lan hồ điệp "lên lũa" đòi hỏi tay nghề cao, óc thẩm mỹ và sự sáng tạo, có chậu trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tiền công thợ cắm hoa được tính theo cành: trung bình 20.000-25.000 đồng/cành, riêng lên gỗ lũa từ 40.000-50.000 đồng/cành.

Mỗi chậu lan được chế tác cầu kỳ, mất từ 3-4 giờ, thậm chí hơn nửa ngày để hoàn thiện, từ chọn gỗ lũa đến sắp đặt tiểu cảnh.

Theo phong thủy, lan hồ điệp tượng trưng cho tài lộc, sung túc, may mắn nên được nhiều gia đình, doanh nghiệp lựa chọn trang trí dịp Tết.