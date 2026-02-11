Giá vàng hôm nay mới nhất (11/2) diễn biến "lạ": Người mua lại xếp hàng, nhà vàng vẫn bán "trên giấy"

Giá vàng hôm nay 11/2 bất động

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 11/2, nhu cầu mua vàng tăng cao trở lại trong ngày giá vàng hôm nay bất ngờ không biến động. Người dân tiếp tục xếp hàng đông kín chờ mua vàng.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, hôm nay cửa hàng bán ra không giới hạn và theo nhu cầu khách hàng, tuy nhiên, người mua vẫn nhẫn giấy hẹn đến nhận sản phẩm hơn 1 tháng sau (ngày 14/3). Khách hàng mua dưới 10 chỉ sẽ được nhận vàng ngay.

Người mua vàng tiếp tục xếp hàng đông nghịt trong ngày giá vàng hôm nay bất động. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ ngày 11/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 177,5 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu mặc dù bán không giới hạn nhưng khách mua trên 10 chỉ vẫn bị nợ vàng. Ảnh: Thái Nguyễn

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ổn định trên ngưỡng 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 30 phút ngày 11/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.052 USD/ounce, tăng 14 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, ông Christopher Gannatti, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu tại WisdomTree cho rằng, đợt bán tháo mạnh của vàng vừa qua sau khi chạm ngưỡng 5.600 USD/ounce dường như là một sự điều chỉnh về vị thế và biến động hơn là sự bác bỏ luận điểm đầu tư dài hạn vào vàng.

Trong một phân tích chi tiết, ông Gannatti viết rằng sự sụt giảm giá gần đây, dù cực đoan, vẫn phù hợp với các đợt điều chỉnh giá do thanh khoản thúc đẩy trước đó.

“Việc giá vàng giảm mạnh không phải là sự bác bỏ luận điểm đầu tư dài hạn vào vàng, nhưng nó có thể là một đợt điều chỉnh mạnh trong bối cảnh biến động vốn đã rất cao. Đến cuối tháng 1/2026, giá vàng đã đạt đến mức phản ánh không chỉ sự lo lắng về kinh tế vĩ mô gia tăng mà còn cả thời gian giao dịch ngày càng bị thu hẹp. Những biến động mà trước đây thường diễn ra trong vài quý, thậm chí vài năm, giờ đây chỉ diễn ra trong vài ngày", ông Gannatti nhận định.

Cũng theo Kitco, giá vàng giảm vào hôm qua vẫn gần mức cao nhất trong hai tuần do các chỉ số kinh tế gần đây của Mỹ củng cố kỳ vọng về chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)

Một loạt các chỉ số hoạt động kinh tế suy yếu hơn, bao gồm doanh số bán lẻ trì trệ trong tháng 12, mức giảm 0,1% trong nhóm đối chứng GDP, số lượng việc làm trống giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020 và tăng trưởng việc làm trong khu vực tư nhân không đạt dự báo đều cho thấy nhu cầu đang giảm dần và áp lực lạm phát đang dịu bớt.

Nhu cầu mua vàng từ khu vực công vẫn mạnh mẽ, với việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc kéo dài chuỗi mua vàng liên tiếp lên 15 tháng trong tháng 1/2026. Sự bất ổn về địa chính trị tiếp tục thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn, khi căng thẳng Mỹ - Iran vẫn tiếp diễn bất chấp các cuộc đàm phán ngoại giao thăm dò, hạn chế rủi ro giảm giá.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang dữ liệu việc làm của Mỹ bị trì hoãn dự kiến ​​công bố và số liệu lạm phát dự kiến ​​công bố vào thứ sáu, những dữ liệu này sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng hơn về định hướng chính sách của Fed.