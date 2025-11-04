Giá vàng liên tục giảm sâu, người mua bỏ cọc hàng trăm triệu đồng, không thèm lấy hàng vì thua lỗ

Bỏ cọc không lấy vàng vì thua lỗ

Thời gian vừa qua, khi giá vàng liên tục tăng dữ dội, nhiều người đổ xô đi mua vàng bất chấp giá cao và chênh lệch mua bán lớn. Thậm chí, không ít người còn tìm đến “chợ đen” để mua vàng với mức giá chênh lệch với giá niêm yết tại các cửa hàng lớn từ 20-30 triệu đồng/lượng.

Trong “cơn sốt” của giá vàng, sức mua quá lớn khiến hàng loạt tiệm vàng thông báo hết hàng, yêu cầu người mua đặt cọc thanh toán trước, hẹn từ 10-30 ngày sau mới giao vàng.

Cửa hàng treo biển hết vàng nhưng hàng trăm người vẫn đứng cả ngày trước tiệm vàng để chờ mua vào ngày 17/10.

Ngay sau đó, giá vàng bất ngờ đảo chiều, giảm hàng chục triệu đồng mỗi lượng chỉ sau vài ngày. Nhiều người muốn đi bán “cắt lỗ” nhưng trong tay lại không có vàng đã chấp nhận bỏ cọc vì số tiền thua lỗ lớn hơn số tiền đã cọc lấy vàng.

Anh D. (nhân vật giấu tên) cho biết, vào ngày 17/10, khi tiệm vàng gần nhà bán vàng nhẫn 24K với giá 166 triệu đồng/lượng, thấy mọi người ùn ùn kéo nhau đi mua vàng và nghĩ rằng giá vàng còn tăng tiếp, anh D đã đi đặt cọc 100 triệu đồng để mua 5 lượng vàng.

Giá vàng của một cửa hàng niêm yết chênh lệch tới 6 triệu đồng/lượng.

“Cửa hàng yêu cầu đặt cọc 100 triệu đồng, hẹn 10 ngày sau đến lấy vàng nhưng ngay tối hôm đó, giá vàng thế giới giảm 75 USD/ounce. Ngày hôm sau, cửa hàng vàng đó giảm luôn 10 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Vài ngày sau, mỗi lượng vàng chỉ còn 144 triệu đồng. Với tâm lý mong vàng hồi lại một chút đỉnh để không bị lỗ quá nhiều nên tôi quyết định đợi đến tuần tiếp theo”, anh D. kể lại.

Tuy nhiên giá vàng mỗi ngày một giảm, đến ngày 27/10, giá vàng họ niêm yết là 138 triệu đồng/lượng. Nếu anh D. chọn mua ngày này thì phải trả tổng số tiền là 690 triệu đồng cho 5 lượng vàng. Tuy nhiên, nếu lấy vàng theo hợp đồng được lập ngày 17/10 thì số tiền anh D phải trả lên tới 830 triệu đồng cho 5 lượng vàng. Chênh lệch lên tới 140 triệu đồng nên anh quyết định bỏ cọc.

Nhiều người đặt cọc mua vàng ở mức giá cao đã quyết định bỏ cọc khi giá đảo chiều lao dốc.

“Tôi nhận ra, lúc giá thấp, không ai mua, tiệm vàng để chênh lệch mua bán ở mức thấp nhưng khi giá lên cao, họ đẩy chênh lệch lên mức 6 triệu đồng một lượng thì rủi ro họ đẩy hết cho người mua. Hơn nữa, vào thời gian giá vàng liên tục lập đỉnh, trên các hội nhóm mua bán vàng liên tục có nhiều bài viết đăng tin mua vàng giá cao, tạo cơn sốt ảo và khiến nhiều người mắc bẫy”, anh D. phân tích.

Có nên đầu tư lướt sóng vàng không?

Không chỉ anh D., trên các hội nhóm đầu tư, kinh doanh vàng vật chất, mỗi ngày có hàng chục bài viết chia sẻ tình cảnh tương tự khi trót đặt cọc mua vàng giá cao.

“Em đặt cọc 100 triệu đồng mua 10 lượng vàng lúc giá 166 triệu đồng/lượng, họ hẹn 15/11 có hàng mà sáng nay cửa hàng đã gọi ra lấy vàng. Theo các bác có nên bỏ cọc hay không”, tài khoản tên Dự hỏi.

Nhiều người mừng vui khi xếp hàng lấy được số mua vàng thì giờ lại đứng ngồi không yên khi giá vàng liên tục lao dốc.

Dưới bài biết của anh Dự có hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người cho rằng, giá vàng hiện tại là 145 triệu đồng/lượng, nếu thêm tiền cọc thì giá mua vào chỉ 155 triệu đồng/lượng, rẻ hơn giá đặt cọc 11 triệu đồng nên khuyên anh Dự bỏ cọc.

Ngược lại, một số người cho rằng, tiệm vàng làm hợp đồng hẹn ngày 15/11 đến lấy vàng thì đến ngày đó rồi tính tiếp. Nếu giá vàng thời điểm đó thấp hơn 155 triệu đồng/lượng thì nên bỏ cọc, còn cao hơn thì cân nhắc đến lấy vàng như lịch hẹn.

Tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) đã khiến nhiều người tự đẩy mình vào rủi ro khi giá vàng giảm bất ngờ.

Việc đổ xô đi mua vàng ở mức giá cao, chênh lệch lớn kèm theo hợp đồng đặt cọc trước, trả vàng chậm sau 10-30 ngày đã khiến nhiều người dở khóc dở cười, không kịp trở tay khi giá vàng đảo chiều xuống thấp.

Đây cũng là bài học đắt giá cho những nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn vì vừa phải chịu mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ở mức trên 20 triệu đồng/lượng vừa phải chịu thêm mức chênh lệch mua vào – bán ra của các cửa hàng ở mức từ 3-6 triệu đồng/lượng.

Khi vàng khan hiếm, nhiều người chuyển sang mua bạc nhưng cũng rủi ro không kém

Ông Đinh Tùng Lâm – Viện Thực hành đầu tư tài chính Da Vinci cho rằng, giá vàng trên thị trường trong nước đang hoàn toàn thả nổi chứ không theo một quy định chung nào và không có một đơn vị nào quyết định giá vàng hôm nay phải là bao nhiêu.

Đối với thị trường kinh doanh vàng tại Việt Nam thì nhà đầu tư phải chịu rủi ro quá lớn. Trong trường hợp giá vàng tăng hay giảm mạnh thì các đơn vị kinh doanh vàng hoàn toàn có thể điều chỉnh theo giá họ, vì vậy rủi ro lớn thuộc về nhà đầu tư.

“Khi nhu cầu mua quá lớn sẽ đẩy giá vàng bán ra tăng cao lên và nhu cầu bán của người dân cao thì đẩy giá mua vào hạ xuống. Vì vậy, khi đầu tư phải có kiến thức và nghiên cứu thật kỹ chu kỳ và biên độ đầu tư lâu dài mới có lợi, nếu đầu tư theo kiểu chộp giật thì nhà đầu tư tự ôm rủi ro về mình”, ông Lâm nhận định.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, đầu tư vàng thời gian qua đã mang lại lợi nhuận rất cao nhưng nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, nếu không rất dễ bị lỗ lớn như khi giá vàng giảm mạnh trong những ngày vừa qua.

Theo ông Hiếu, người dân không nên có tâm lý lướt sóng, "ăn xổi", muốn mua vàng để có lời nhanh. Tuyệt đối không vay mượn để đầu tư vàng bởi giá vàng có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.