Giá vàng giảm gần 20% từ đỉnh, chuyên gia chỉ đích danh 3 'thủ phạm'

Cuối tháng 5 và đầu tháng 6, giá vàng thế giới đã có một đợt điều chỉnh mạnh mẽ, khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.

Sau khi chạm mức đỉnh lịch sử 5.595 USD/ounce vào tháng 1/2026, kim loại quý đã giảm gần 20%, có thời điểm xuống sát 4.447 USD/ounce. Nguyên nhân không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà theo các chuyên gia Trung Quốc, là do 3 yếu tố hỗ trợ cho thị trường vàng thời gian qua đồng loạt suy yếu.

3 trụ cột hỗ trợ đồng loạt suy yếu

Theo báo cáo mới nhất ngày 3/6 từ Sinolink Securities - công ty chứng khoán hàng đầu tại Trung Quốc, nhóm chuyên gia do Kinh tế trưởng Tống Tuyết Đào dẫn đầu chỉ ra rằng, thị trường vàng đang chứng kiến một sự thay đổi mang tính cấu trúc.

Vàng giảm gần 20% từ đỉnh sau xung đột Trung Đông, phá vỡ quy tắc "chiến tranh thì mua vàng" suốt nhiều thập kỷ. Ảnh: Baidu

Thứ nhất, hiệu ứng "AI kiếm tiền" đang hút dòng tiền khỏi vàng. Trước đây, giá vàng tăng mạnh một phần vì thị trường lo ngại bong bóng AI có thể vỡ, khiến vàng trở thành kênh phòng ngừa rủi ro.

Trong khi đó, các công ty AI kiếm tiền chủ yếu qua thuê bao tháng (giống Netflix hay Spotify). Nhưng từ tháng 3, khi các AI Agent trở nên phổ biến, các công ty nhận ra mô hình thuê bao thuần túy không còn phù hợp vì chi phí phục vụ mỗi khách hàng có thể chênh lệch gấp trăm lần.

Vì thế, họ chuyển sang mô hình kết hợp: thu phí nền cố định + tính thêm phí theo mức độ sử dụng thực tế. Kết quả là quỹ kim loại quý bị rút ròng trong khi quỹ công nghệ liên tục hút tiền.

Thứ hai, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất suy giảm mạnh. Chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài cùng với việc bổ nhiệm Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh, người nổi tiếng với quan điểm cứng rắn, khiến thị trường không còn định giá bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm 2026.

Điều này đẩy chỉ số USD lên 106 và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động mức 4,75%, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Thứ ba, "lợi tức hỗn loạn" (tức là mức bù rủi ro nhà đầu tư yêu cầu khi chính trị bất ổn) từ chính quyền Tổng thống Trump đang giảm dần.

Các rào cản thể chế đã phát huy tác dụng khi chính sách thuế quan bị ràng buộc bởi phán quyết của tòa án và các quyết định nhân sự tại Fed không đi theo hướng chính trị hóa cực đoan. Phần bù rủi ro phản ánh lo ngại về sự suy giảm uy tín của đồng USD đã hạ nhiệt trong ngắn hạn.

‘Phi logic’ từ căng thẳng Iran: Điểm châm ngòi

Làn sóng bán tháo thực sự bùng nổ sau sự kiện leo thang quân sự tại Trung Đông (31/5-1/6). Điều đáng nói, thị trường đã phản ứng hoàn toàn trái ngược với quy luật thông thường.

Trong khi lẽ ra căng thẳng leo thang sẽ đẩy giá vàng lên cao hơn nhờ nhu cầu trú ẩn thì lần này, chính những lo ngại về lạm phát đã khiến vàng lao dốc.

Sự bùng nổ của các AI Agent giúp các quỹ công nghệ liên tục hút tiền, trong khi quỹ kim loại quý bị rút ròng, đây là một trong ba "trụ cột" gây áp lực giảm giá vàng. Ảnh: Baidu

Chuỗi phản ứng diễn ra như sau: Xung đột Mỹ - Iran leo thang đẩy giá dầu Brent chạm 97 USD/thùng. Thị trường ngay lập tức lo ngại giá dầu cao sẽ khiến lạm phát bùng phát trở lại, từ đó càng củng cố khả năng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất, thậm chí còn phải tăng lãi suất.

Hệ quả là đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng và vàng trở thành tài sản bị bán tháo mạnh nhất.

Các nhà phân tích gọi đây là phản ứng "phi logic" của thị trường, khi mà yếu tố địa chính trị lại kích hoạt logic lãi suất thay vì logic trú ẩn an toàn truyền thống.

Nhìn nhận về vấn đề này, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank - một ngân hàng đầu tư và giao dịch trực tuyến hàng đầu đến từ Đan Mạch - cho rằng: "Đợt giảm lần này một lần nữa cho thấy một lý do quan trọng mà nhà đầu tư bình thường dễ bỏ qua: vàng tuy được xem là kênh chống lạm phát, nhưng chính nguyên nhân gây ra lạm phát mới quyết định diễn biến giá vàng".

Trong khi đó, chuyên gia phân tích vàng Triệu Gia Vũ thuộc công ty chứng khoán phái sinh Futures First, nhấn mạnh trên tờ Kinh Tế Tham Khảo Báo: "Trong rủi ro địa chính trị, hiệu ứng trú ẩn của vàng có vẻ mất tác dụng chỉ là tạm thời. Nếu coi vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro cho uy tín đồng USD đang suy yếu dần, thì giá trị của vàng vẫn còn rất xa mới được phát huy hết".

Về triển vọng, các chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng sẽ tiếp tục dao động quanh vùng hỗ trợ 4.400 USD.

Trong trung hạn, nếu Fed có tín hiệu nới lỏng trở lại hoặc làn sóng AI một lần nữa trở nên bong bóng, vàng có thể quay lại mức đỉnh cũ.

Dài hạn, xu hướng phi USD hóa và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là nền tảng hỗ trợ vững chắc cho thị trường kim loại quý.