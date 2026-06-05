Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 153,000 Bán 156,000

BTMH Mua 153,000 Bán 156,000

Tỷ giá

USD Mua 26,094 Bán 26,404

EUR Mua 29,794 Bán 31,365

Giá vàng hôm nay 5-6: Bật tăng trở lại

Sự kiện: Giá vàng

Sau nhiều ngày sụt giảm, giá vàng hôm nay đã đi lên khi đồng USD giảm giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Giá vàng hôm nay nóng lên

Giá vàng hôm nay nóng lên

Khoảng 6 giờ ngày 5-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.476 USD/ounce, tăng khoảng 53 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.423 USD/ounce.

Sự phục hồi của vàng được thúc đẩy bởi một loạt yếu tố kinh tế vĩ mô. Giá dầu thô giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống cùng với sức ép giảm giá của đồng USD đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng hôm nay.

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng địa chính trị ảnh hưởng đến thị trường vàng, dầu mỏ và tài chính toàn cầu. Giá dầu thô giảm về khoảng 93 USD/thùng.

Các nhà giao dịch đang đánh giá tình hình Mỹ - Iran theo kịch bản gián đoạn có kiểm soát hơn là cú sốc nguồn cung toàn diện. Kỳ vọng về một thỏa thuận khả thi đã khiến giá dầu giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt do áp lực lạm phát thấp hơn, qua đó hỗ trợ vàng hưởng lợi nhiều hơn từ triển vọng cắt giảm lãi suất thay vì nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng hôm nay 5-6: Bật tăng trở lại - 2

Vỡ mộng ‘vàng chỉ có lên', liệu có còn cơ hội để quay lại đỉnh?
Vỡ mộng ‘vàng chỉ có lên', liệu có còn cơ hội để quay lại đỉnh?

Nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao đang đối mặt với khoản lỗ đáng kể khi giá vàng liên tục điều chỉnh trong những phiên gần đây. Liệu đã đến lúc...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/06/2026 06:22 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN