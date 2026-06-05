Vỡ mộng ‘vàng chỉ có lên', liệu có còn cơ hội để quay lại đỉnh?

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua một chuỗi ngày biến động mạnh, khiến giới đầu tư không khỏi chao đảo. Sau cú lao dốc xuống gần 4.400 USD/ounce vào đầu tuần, giá vàng giao ngay sáng 3/6 đã hồi phục lên quanh mốc 4.500 USD/ounce, tăng gần 1% so với đáy.

Xu hướng này nhanh chóng lan sang Việt Nam. Sáng 3/6, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm giá vàng miếng xuống còn 154-157 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Hành trình 'lên đỉnh' rồi đi xuống

Ít ai ngờ cú sốc này lại đến ngay sau khi thị trường vừa trải qua một giai đoạn tăng nóng chưa từng thấy.

Màn “lên đỉnh” ngoạn mục của vàng thực chất đã diễn ra ngay từ những tuần đầu tiên của năm 2026. Cụ thể, giá vàng thế giới đã có một cú bật mạnh mẽ, leo dốc từ vùng quanh 4.500 USD/ounce lên mức đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce vào ngày 29/1.

Tuy nhiên, cơn sốt này nhanh chóng nguội lạnh khi bước sang tháng 3, thị trường chứng kiến một nhịp điều chỉnh cực mạnh khi giá vàng có lúc bị đẩy xuống dưới ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại lạm phát và kéo theo kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Điều này đã hạn chế vai trò trú ẩn của vàng. Ảnh: Investing.com

Kể từ đó đến nay, vàng liên tục dao động trong biên độ rộng và chịu áp lực lớn. Hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng, nhà nhà đổ xô vào các quỹ ETF, các bài đăng "khoe" lợi nhuận trên mạng xã hội từng rất phổ biến trong giai đoạn đầu năm.

"Vàng chỉ có lên" từng là quan điểm phổ biến của không ít nhà đầu tư khi ấy.

Ba yếu tố được cho là những trụ đỡ vững chắc cho cơn sốt vàng khi đó bao gồm: Căng thẳng địa chính trị leo thang, các ngân hàng trung ương toàn cầu liên tục mua ròng và quan trọng nhất là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ cuối tháng 5. Sự “sụp đổ” của vàng không phải tự nhiên mà đến. Thế giới đã chứng kiến sự hội tụ của ít nhất 3 yếu tố then chốt, tạo nên một cơn “bão hoàn hảo”.

Thứ nhất và quan trọng nhất, câu chuyện lãi suất đã thay đổi hoàn toàn. Những tưởng Fed sẽ sớm nới lỏng, nhưng các dữ liệu về chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) và thị trường việc làm tháng 5 của Mỹ đều cho thấy sức chống chịu đáng kinh ngạc của nền kinh tế số một thế giới, khiến lạm phát khó lòng hạ nhiệt nhanh.

Ngoài ra, cuối tháng 5, ông Kevin Warsh - nhân vật "diều hâu" nổi tiếng với quan điểm mạnh tay với lạm phát - chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Fed, thay thế ông Jerome Powell.

Thông tin về một chủ tịch Fed theo trường phái thắt chặt tiền tệ đã đẩy chỉ số Dollar Index tăng mạnh, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức cao quanh 4,45%. Khi lãi suất thực tế tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không tự sinh lợi, trở nên quá đắt, khiến dòng tiền quay lưng.

Thứ hai, yếu tố địa chính trị không còn hỗ trợ giá vàng như trước. Xung đột leo thang ở Trung Đông, cùng với các cuộc không kích mới khiến giá dầu bật tăng hơn 8% trong phiên.

Nhưng lần này, thay vì tìm đến vàng để trú ẩn, thị trường hoảng sợ vì giá dầu tăng sẽ khiến lạm phát bùng phát trở lại, qua đó củng cố thêm lập trường thắt chặt của Fed. Nỗi lo lãi suất đã át hoàn toàn nỗi lo chiến tranh.

Thứ ba, cơn sốt kết thúc luôn để lại hệ lụy. Sau nửa năm tăng nóng, một lượng lớn lợi nhuận đã được tích lũy. Từ cuối tháng 5, các tổ chức lớn đã âm thầm bán ra, nhưng nhà đầu tư lẻ vẫn lao vào. Lực bán tháo đã tạo thành một vòng xoáy giảm giá, cuốn phăng mọi nỗ lực giữ giá trong những phiên giao dịch căng thẳng.

Tương lai nào cho 'kênh trú ẩn'?

Vàng thế giới vẫn trong trạng thái giằng co yếu ớt khi vừa trải qua cú lao dốc lịch sử. Các chuyên gia nhận định, vàng đang mất dần một số yếu tố hỗ trợ từng thúc đẩy đà tăng.

Dòng tiền thông minh có dấu hiệu dịch chuyển, một phần do hiệu ứng "hái ra tiền" từ lĩnh vực AI và chứng khoán công nghệ, vốn đang lấy lại sức hút mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, thuế quan Mỹ bị khung pháp lý kiểm soát, Fed không bị chính trị hóa và thâm hụt ngân sách chậm lại đã làm giảm mức định giá phản ánh rủi ro từ chính sách của ông Trump, kéo vàng về trạng thái tích lũy.

Liệu vàng có còn cơ hội để quay lại đỉnh? Câu trả lời là có, nhưng con đường phía trước đầy chông gai, phụ thuộc lớn vào việc Fed có thực sự thay đổi chính sách tiền tệ hay không, cũng như liệu khủng hoảng địa chính trị có vượt khỏi tầm kiểm soát.

Lúc này, với những ai đang ôm vàng, câu chuyện lỗ vốn vẫn là ám ảnh mỗi ngày. Cơn sốt vàng nửa đầu năm 2026 dường như đã khép lại, nhường chỗ cho một giai đoạn đầy biến động và không kém phần kịch tính phía trước.