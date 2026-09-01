Giá vàng được dự báo có thể sớm đạt 5.400 USD/ounce

Giá vàng thế giới bước vào tuần giao dịch mới trong trạng thái thận trọng sau phiên lao dốc mạnh cuối tuần trước. Áp lực bán xuất hiện mạnh sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn về lạm phát trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole.

Sáng sớm nay (lúc 5h45 giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.445 USD/ounce, giảm 0,03% so với sáng qua. Tuy nhiên, cú giảm mạnh này chưa khiến giới phân tích bi quan.

Hướng tới mốc 5.000 USD/ounce

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News - trang chuyên về kim loại quý với 21 chuyên gia Phố Wall, 10 người (tương đương 48%) dự báo giá vàng tăng trong tuần này trong khi 6 chuyên gia (khoảng 29%) cho rằng vàng có thể tiếp tục giảm, 5 người còn lại (chiếm 24% tổng số) dự báo thị trường đi ngang.

Trong tuần trước, giá vàng có thời điểm tiến sát đỉnh ngắn hạn 4.700 USD/ounce trước khi quay đầu giảm. Theo đó, nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính đã đưa ra triển vọng tích cực đối với vàng.

Theo Reuters, Citi nâng mục tiêu giá vàng trong 3 tháng tới lên 4.800 USD/ounce, đồng thời giữ nguyên dự báo mức 5.000 USD/ounce trong 6 - 12 tháng. Ngân hàng này cho rằng căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz sẽ giảm bớt, xu hướng giảm của lãi suất thực cùng triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo đuổi chính sách tiền tệ bớt cứng rắn sẽ hỗ trợ giá vàng trong trung hạn.

Giá vàng được dự báo có thể đạt 5.000 USD/ounce. (Ảnh: SBCGold)

Còn JPMorgan dự báo giá vàng có khả năng giao dịch trong vùng 4.500 - 5.000 USD/ounce trong ngắn hạn và không loại trừ khả năng tiến gần mốc 5.000 USD/ounce trong vòng 1 tuần nếu các điều kiện thuận lợi xuất hiện.

Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách tiền tệ của Fed và các số liệu lạm phát Mỹ. Thị trường chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng Fed có động thái tại cuộc họp tháng 9, khiến lợi suất trái phiếu và giá vàng trở nên nhạy cảm với bất kỳ bất ngờ nào từ dữ liệu kinh tế cũng như thông điệp chính sách.

Một số chuyên gia dẫn lại diễn biến hồi đầu năm, khi giá vàng từng tăng khoảng 1.100 USD chỉ trong một tháng, để cho rằng những biến động lớn vẫn có thể xảy ra trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, cũng nâng dự báo giá vàng cuối năm từ 4.600 USD lên 5.000 USD/ounce. Theo ông, việc vàng duy trì được vùng hỗ trợ trên 4.000 USD/ounce cho thấy nền giá vẫn tương đối vững.

Vị chuyên gia cũng cho rằng vàng đang nhận thêm lực đẩy từ diễn biến trên thị trường trái phiếu Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ gần đây thông báo tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm lên 4 tỷ USD, trong bối cảnh nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD.

Ông Dahdah dự đoán giá vàng sẽ duy trì ở mức trung bình 5.000 USD/ounce cho đến năm 2027.

Có thể đạt 5.400 USD/ounce

Tương tự, Ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho rằng vàng còn dư địa tăng mạnh, hướng tới mức 5.400 USD/ounce trong 12 tháng tới. Theo các chuyên gia của ngân hàng này, vàng là kim loại hưởng lợi rõ rệt từ quá trình phi đô la hóa, khi các nhà đầu tư coi vàng thỏi là phương tiện lưu trữ giá trị đáng tin cậy và là lựa chọn thay thế cho các loại tiền tệ dự trữ truyền thống.

Giá vàng đã tăng khoảng 15% trong tháng này và vàng có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh đồng USD chịu thêm áp lực.

UBS dự báo giá vàng có thể đạt 5.400 USD/ounce trong 12 tháng tới. (Ảnh: ExchangeRates)

Các chuyên gia thuộc bộ phận Chief Investment Office của UBS cũng dự báo xu hướng này có thể tiếp tục hỗ trợ kim loại quý trong trung và dài hạn.

Một trong những động lực khác đến từ dòng tiền đầu tư. Theo UBS, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng đã bắt đầu quay trở lại, trong khi hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao - đây tiếp tục là một trụ đỡ quan trọng đối với thị trường.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã tăng dự trữ vàng thêm 20 tấn trong tháng 7, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 10/2023.

Ở thị trường trong nước, lúc 6h30 ngày 1/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,7 triệu đồng/lượng (bán ra) không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 145,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,2 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi.