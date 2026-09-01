Vàng gặp áp lực kép, giá có nguy cơ xuống 4.360 USD/ounce

Vàng chịu thêm cú sốc khi giá dầu tăng cao

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần 31/8, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế có thời điểm giảm khoảng 45 USD, tương đương 1%, xuống quanh 4.410 USD/ounce (tương đương khoảng 139,7 triệu đồng/lượng). Đây là diễn biến đáng chú ý sau khi kim loại quý vừa trải qua một tuần lao dốc khoảng 250 USD/ounce.

Áp lực mới xuất hiện khi giá dầu tăng mạnh trở lại sau khi Mỹ bất ngờ tấn công Iran lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7. Đầu giờ sáng 31/8, giá dầu tăng mạnh, trong đó Brent vượt 90 USD/thùng.

Theo thông tin được công bố, Mỹ đã tấn công các bệ phóng rocket của Iran trên đảo Larak, gần eo biển Hormuz. Iran sau đó tuyên bố đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Jordan. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về khả năng căng thẳng tại khu vực có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Cuộc tấn công diễn ra không lâu sau khi xung đột Mỹ - Iran bước sang tháng thứ sáu, trong bối cảnh giao tranh đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ưu tiên các biện pháp gây sức ép kinh tế thay vì mở rộng các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Điểm đáng chú ý đối với thị trường tài chính không nằm ở diễn biến chính trị mà ở tác động kinh tế của cú sốc năng lượng.

Giá vàng giảm mạnh đầu tuần mới khi Mỹ tấn công Iran. Ảnh: Hoàng Hà

Giá dầu tăng mạnh có thể tạo thêm áp lực lên lạm phát. Điều này đặc biệt bất lợi đối với vàng trong bối cảnh thị trường vừa phải điều chỉnh mạnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ Mỹ.

Tuần trước, vàng đã lao dốc sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Ông cho rằng lạm phát dai dẳng đáng lo ngại hơn tốc độ chậm lại của thị trường lao động và nhấn mạnh Fed vẫn còn việc phải làm nếu lạm phát cơ bản chưa tiến về mục tiêu 2% đủ nhanh.

Thông điệp này khiến kỳ vọng lãi suất thay đổi nhanh chóng. Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 tăng lên gần 60%, từ khoảng 35% chỉ một ngày trước đó; xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 cũng lên khoảng 80% theo dữ liệu FedWatch.

Trong phiên cuối tuần trước, vàng giảm hơn 3%, có thời điểm xuống dưới 4.450 USD/ounce. Tính chung trong tuần 24-29/8, kim loại quý mất khoảng 250 USD/ounce, sau khi từng tiến sát 4.700 USD/ounce.

Như vậy, vàng đang đối mặt với hai yếu tố bất lợi: kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn và nguy cơ giá dầu tăng trở lại, gây thêm áp lực lạm phát.

Vàng còn chịu áp lực nhưng chưa mất xu hướng tăng dài hạn

Trong ngắn hạn, triển vọng của vàng đang trở nên khó khăn hơn.

Nếu giá dầu tiếp tục tăng, áp lực lạm phát có thể kéo dài và làm tăng khả năng Fed phải duy trì hoặc thậm chí thắt chặt chính sách tiền tệ. Khi đó, USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục đi lên, gây bất lợi cho vàng.

Đặc biệt, thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm với các dữ liệu kinh tế. Cách tiếp cận của Kevin Warsh cho thấy Fed có thể ít dựa vào định hướng chính sách cố định hơn, khiến mỗi số liệu về lạm phát và việc làm đều có khả năng làm thay đổi mạnh kỳ vọng lãi suất.

Do đó, từ nay tới cuối năm, vàng có thể tiếp tục biến động mạnh. Nếu lãi suất, USD và lợi suất trái phiếu đồng loạt tăng, giá vàng hoàn toàn có thể kiểm tra những vùng giá thấp hơn. Một số chuyên gia được Kitco khảo sát thậm chí đưa ra các vùng mục tiêu quanh 4.400 USD, 4.360 USD/ounce.

Tuy nhiên, đợt giảm hiện nay chưa đủ để kết luận xu hướng dài hạn của vàng đã đảo chiều.

Một nghịch lý lớn xuất hiện: Fed càng cứng rắn với lạm phát, chi phí vay của Chính phủ Mỹ càng có thể tăng trong bối cảnh nợ công ở mức khoảng 40.000 tỷ USD. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm từng lên tới 5,33%/năm trong tuần trước. Nếu lợi suất tiếp tục tăng quá nhanh, rủi ro đối với thị trường trái phiếu và hệ thống tài chính Mỹ cũng gia tăng.

Trong trường hợp này, dòng tiền có thể tìm đến các tài sản trú ẩn, trong đó vàng là một lựa chọn quan trọng.

Ngoài ra, sức cầu vàng từ nhiều quốc gia, hoạt động mua trở lại của các quỹ ETF lớn và những bất ổn địa chính trị vẫn là các yếu tố hỗ trợ giá. Lạm phát cũng không chỉ phụ thuộc vào Fed.

Khảo sát Kitco cho thấy tâm lý giới phân tích vẫn chưa chuyển hẳn sang bi quan. Trong 21 chuyên gia được khảo sát, 48% dự báo vàng tăng trong tuần mới, 29% dự báo giảm và 24% cho rằng giá sẽ đi ngang hoặc các yếu tố tác động tương đối cân bằng. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, 59% vẫn kỳ vọng giá tăng.

Điều này cho thấy đợt giảm mạnh hiện nay được nhìn nhận như một giai đoạn điều chỉnh và tái định giá kỳ vọng, thay vì dấu hiệu chắc chắn về sự kết thúc của chu kỳ tăng dài hạn.

Kịch bản đáng chú ý là vàng tiếp tục chịu sức ép trong ngắn hạn nếu Fed tăng lãi suất, USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể chịu áp lực tăng. Nhưng về dài hạn, nợ công lớn, rủi ro tài chính, bất ổn kinh tế, nhu cầu trú ẩn và hoạt động mua vàng của các tổ chức vẫn có thể tạo nền tảng cho kim loại quý.

Nói cách khác, vàng đang gặp “gió ngược” rất mạnh, nhưng chưa mất xu hướng tăng dài hạn. Thị trường có thể chứng kiến những phiên giảm sâu, xen kẽ các nhịp hồi phục mạnh, thay vì một xu hướng đi xuống đơn thuần.