Giá vàng quốc tế diễn biến ra sao khi thị trường Việt Nam đang nghỉ lễ?

Thị trường vàng trong nước đóng cửa với phiên giảm tới 1,5 triệu đồng mỗi lượng vào thứ Bảy tuần trước (ngày 29/8), đưa giá vàng SJC về mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) trước kỳ nghỉ Lễ kéo dài đến hết ngày 2/9. Giá vàng nhẫn cũng lùi về dưới mức 150 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trên thế giới, sau khi giảm sâu tới hơn 100 USD mỗi ounce vào cuối tuần trước, giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực suy yếu trong 2 phiên đầu tuần, tuy nhiên biên độ giảm không lớn.

Phiên giao dịch ngày thứ Hai tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã giảm nhẹ thêm hơn 7 USD mỗi ounce và sang phiên châu Á sáng nay tiếp tục duy trì vùng giá quanh 4.448 USD/ounce.

Giá vàng đang chịu áp lực trước dự báo tăng lãi suất

Giá vàng đã giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch chiều thứ Sáu tại Mỹ, sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh với bài phát biểu tại Jackson Hole đã củng cố lập trường chống lạm phát của ngân hàng trung ương. Việc lo ngại lãi suất tăng trở lại đã đẩy lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng, đồng đô la Mỹ cũng mạnh lên và buộc thị trường kim loại quý gặp áp lực bán tháo.

Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang (Fed-funds futures) hiện định giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là 66,1%, tăng từ 57% hôm thứ Sáu. Cùng với phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed, thì việc giá dầu tăng mạnh vào thứ Hai do leo thang quân sự mới giữa Mỹ và Iran càng củng cố kỳ vọng tăng lãi suất, qua đó gây thêm áp lực lên kim loại quý trong những phiên đầu tuần.

Tuần này, các yếu tố tác động tiếp theo là dữ liệu việc làm JOLTS và dữ liệu sản xuất ISM của Mỹ sẽ công bố hôm thứ Ba (tối nay theo giờ Việt Nam); báo cáo việc làm ADP và Sách Xám hôm thứ Tư; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và dữ liệu dịch vụ ISM hôm thứ Năm; và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 hôm thứ Sáu.

Đối với vàng, các chuyên gia cho rằng xu hướng vẫn mang tính phòng thủ: một động lực tăng lãi suất mạnh hơn và lợi suất cao hơn sẽ hạn chế các đợt tăng giá, nhưng căng thẳng địa chính trị và nhu cầu rủi ro tài chính đã giúp kiềm chế đà giảm này, giúp thị trường ổn định trở lại.