Cận cảnh cây sanh 'Đại lộc' được trả giá 2 triệu USD

Triển lãm Cây cảnh nghệ thuật xứ Nghệ lần thứ I đang diễn ra tại khối Nghi Ân, phường Vinh Phú, Nghệ An, quy tụ hơn 300 tác phẩm của các nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài địa phương. Một trong những tác phẩm thu hút sự chú ý là cây sanh “Đại lộc”. Theo ông Hoàng Thành Công - chủ nhân cây sanh "Đại lộc", cây có tuổi đời khoảng 100 năm, mang dáng trực với thân vươn thẳng, bộ rễ cổ thụ nổi gồ ghề, đan xen tạo nên vẻ bề thế, vững chãi.

Theo ông Công, hơn 40 người chơi cây cảnh trong nước từng đặt vấn đề chuyển nhượng tác phẩm này. Có người từng ngỏ ý trả tới 2 triệu USD, nhưng anh không bán và muốn giữ cây như một tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật cây cảnh xứ Nghệ.

Không chỉ gây chú ý bởi tuổi đời và giá trị, "cụ sanh" còn trở thành điểm check-in được nhiều người yêu cây cảnh tìm đến, đứng ngắm, chụp ảnh.

Không chỉ “Đại lộc”, ông Công còn đưa tới triển lãm một cây sanh cổ khác cũng được cho là khoảng 100 năm tuổi, mang dáng trực hoành. Tác phẩm từng được một người chơi cây ngỏ ý trả 1 triệu USD. “Giá trị của những cây cổ thụ không chỉ nằm ở mức giá được trả mà còn ở tuổi đời, thế cây, công sức chăm sóc và câu chuyện được bồi đắp qua nhiều năm tháng”, ông Công chia sẻ.

Triển lãm còn có nhiều tác phẩm sanh mang các dáng thế khác nhau như thác đổ, trực, hoành... với thân cây uốn lượn, bộ rễ già nua và tán lá được cắt tỉa công phu.

Một tác phẩm khác gây ấn tượng là cây sanh mọc trên đá “Ngũ long ẩn vân”. Anh Nguyễn Đình Quý (trú xã Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, cây được mua lại từ một người chơi ở TP Hồ Chí Minh trước khi người này sang nước ngoài định cư. Khi mới mua, cây chưa mọc trên đá như hiện nay. Sau nhiều năm chăm sóc, uốn nắn, anh Quý đưa bộ rễ bám vào đá, tạo thế cây tự nhiên, vững chãi. Tác phẩm được điểm xuyết bằng tiểu cảnh mái đình, gợi không gian làng quê Việt Nam thu nhỏ.

Bên cạnh những cây có kích thước lớn, nhiều tác phẩm nhỏ cũng gây chú ý bởi thế dáng độc đáo, đường thân, cành và rễ được tạo tác tinh tế. Qua mỗi tác phẩm, người xem có thể nhận thấy sự kỳ công và dấu ấn riêng của các nghệ nhân.

Ông Nguyễn Thế Thân - Chủ tịch UBND phường Vinh Phú - cho biết, địa phương hiện có 3 làng nghề hoa, cây cảnh được công nhận hơn 15 năm qua gồm Kim Phúc, Kim Chi và Kim Mỹ. Triển lãm là sự kiện văn hóa - kinh tế có ý nghĩa, góp phần quảng bá nghề trồng hoa, cây cảnh của địa phương. Phường đang xây dựng đề án phát triển các làng nghề gắn với sản phẩm OCOP về hoa, cây cảnh, hướng tới kết hợp nông nghiệp chất lượng cao với du lịch sinh thái, trải nghiệm.