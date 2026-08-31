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Giá vàng 9999 SJC hôm nay 31/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Sự kiện: Giá vàng

Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường hôm nay ngày 31/8/2026.

Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ tạp chất. Vàng 9999 còn được gọi là vàng 24K, vàng bốn số 9, vàng ta hoặc vàng ròng.

Loại vàng này có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng cao nhưng tương đối mềm, dễ trầy xước và biến dạng nếu chịu tác động mạnh.

Do hàm lượng vàng nguyên chất lớn, vàng 9999 thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn trơn và các sản phẩm tích trữ, đầu tư hơn là những món trang sức có thiết kế cầu kỳ.

Vàng miếng SJC. (Ảnh: SJC)

Vàng miếng SJC. (Ảnh: SJC)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 31/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hôm nay vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày nên giá vàng tại SJC chưa có biến động mới so với kết phiên tuần trước. Cụ thể, lúc 7h30 sáng nay (31/8), vàng miếng SJC ở mức 14,57 - 14,87 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua - bán duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hiện ở mức 14,52 - 14,82 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua - bán cũng duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Bảng giá vàng 9999 tại SJC, cập nhật đến 7h30 ngày 31/8/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ 14.570.000 14.872.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.570.000 14.873.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.520.000 14.820.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.520.000 14.830.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% 14.270.000 14.720.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng SJC với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 sáng ngày 31/8/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.520.000 14.820.000 đồng/chỉ
PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ
Doji Vàng miếng SJC 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.570.000 14.970.000 đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.530.000 14.930.000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.530.000 14.930.000 đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.330.000 14.830.000 đồng/chỉ
Phú Quý Vàng miếng SJC 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường.

Giá vàng hôm nay 31/8: Thị trường giao dịch ở ngưỡng thấp
Giá vàng hôm nay 31/8: Thị trường giao dịch ở ngưỡng thấp

Sáng 31/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.455 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Theo Linh Nga ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/08/2026 08:35 AM (GMT+7)
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