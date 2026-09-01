Đổi đời nhờ nghề gãi lưng

Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông vừa xuất hiện dịch vụ "thợ gãi ngứa". Trải qua 7 lần chuyển việc và hai lần khởi nghiệp trắng tay, Zhang Xiaoqiao làm lại từ đầu với mô hình này. Hiện anh sở hữu hai cửa hàng, thu phí khoảng 300 tệ (1,1 triệu đồng) mỗi giờ, đạt tổng doanh thu hàng tháng hơn 100.000 tệ.

Zhang từng làm truyền thông sau tuổi 30, thử sức nhiều lĩnh vực song không ổn định. Nhớ lại thói quen luôn ngủ thiếp đi mỗi khi cha gãi lưng lúc nhỏ, anh thử mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ này.

Zhang dành 4 tháng nghiên cứu kỹ thuật, nhờ bạn bè làm mẫu thử nghiệm đến mức hai bàn tay chai sần. Kinh doanh thuận lợi ở cơ sở đầu tiên, anh tiếp tục mở chi nhánh thứ hai.

Zhang Xiaoqiao (32 tuổi, Thâm Quyến) hiện thu hơn 100.000 tệ (388 triệu đồng) mỗi tháng nhờ mở dịch vụ gãi lưng, cù lét. Ảnh: Weibo

Cửa hàng có hai lựa chọn chính: gãi ngứa giúp thư giãn, dễ ngủ và cù lét giúp giải tỏa áp lực. Giá một giờ gãi ngứa ở mức 300 tệ, dịch vụ cù lét thu phí cao hơn.

Trong các gói gồm gãi ngứa, lấy ráy tai và massage, gãi ngứa chiếm hơn 70% doanh thu. Khách chuộng nhất gói hỗ trợ giấc ngủ ASMR cường độ cao kéo dài 80 phút, giá 299 tệ.

Nhân viên gãi nhẹ lưng, cổ và cánh tay khách trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, hạn chế giao tiếp. Theo Zhang, 60-70% khách hàng ngủ thiếp đi trong lúc trải nghiệm.

Tệp khách chủ yếu gồm dân văn phòng, nam giới chiếm khoảng 60-70%. Cửa hàng thu hút người dân Thâm Quyến lẫn các tỉnh thành lân cận như Giang Tây, Hàng Châu, Tứ Xuyên và Trùng Khánh. "Tôi không ngờ dịch vụ này đắt khách đến mức không thể đặt lịch nổi", một du khách từ Hồ Nam chia sẻ.

Chỉ mất gần hai tháng bù đắp chi phí đầu tư ban đầu, hai cửa hàng của Zhang hiện sinh lời. Ông chủ 32 tuổi khẳng định mô hình hoạt động lành mạnh, nhân viên ăn mặc kín đáo.

Kỳ vọng xã hội sớm công nhận "thợ gãi ngứa" như một nghề chính thức, Zhang lên kế hoạch mở rộng mô hình sang nhiều thành phố khác.