Du khách chen chân đi chợ mua hải sản Quảng Ninh

Sáng 1/9, không khí tại các khu chợ truyền thống chuyên bán hải sản ở TP. Quảng Ninh trở nên nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Từ sáng sớm, từng dòng du khách đã tìm tới các khu chợ để chọn mua tôm, cá, cua, ghẹ, mực... về thưởng thức hoặc làm quà sau chuyến du lịch.

Ghi nhận tại chợ Cái Dăm, phường Bãi Cháy, lượng khách tập trung đông nhất tại khu vực bán hải sản tươi sống.

Những lối đi giữa các sạp nhiều thời điểm chật kín người. Khách liên tục hỏi giá, lựa chọn từng loại hải sản rồi yêu cầu tiểu thương cân, sơ chế và đóng gói mang đi.

Khác với việc mua hải sản tại các cửa hàng thông thường, nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được trực tiếp quan sát tôm, cua, cá, ốc còn sống trong các chậu nước. Những rổ cua được buộc dây gọn gàng, các chậu tôm, bề bề, ốc liên tục sục khí tạo nên một không gian đặc trưng của khu chợ hải sản ven biển.

Không ít gia đình đưa cả trẻ nhỏ tới chợ, vừa mua thực phẩm vừa trải nghiệm không khí mua bán của người dân địa phương. Nhiều người dành khá nhiều thời gian đi qua từng sạp để xem các loại hải sản trước khi quyết định lựa chọn.

Sức mua tăng khiến các quầy hải sản hoạt động gần như liên tục. Tại nhiều sạp, chủ hàng phải huy động từ 3 người trở lên cùng bán. Người chào khách, người bắt hải sản, cân hàng, người đóng túi, cho vào thùng xốp để khách thuận tiện vận chuyển.

Những thùng xốp đựng hải sản liên tục được đưa ra khỏi chợ. Ngoài khách mua về sử dụng trong kỳ nghỉ, khá nhiều người lựa chọn đóng thùng mang về làm quà cho gia đình, người thân.

Không chỉ khu vực hải sản tươi sống, các gian hàng bán hải sản khô cũng thu hút đông khách. Đây là lựa chọn của nhiều du khách bởi dễ bảo quản, thuận tiện vận chuyển đường dài.

Điều đáng chú ý, dù lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ, giá nhiều loại hải sản tại chợ Cái Dăm không có biến động lớn so với ngày thường.

Theo các tiểu thương, mực trứng được bán khoảng 220 – 350.000 đồng/kg, bề bề trứng 250 - 320.000 đồng/kg, ghẹ xanh khoảng 350 - 460.000 đồng/kg, tôm rảo biển 320 - 400.000 đồng/kg, ốc hương 250 - 320.000 đồng/kg, ngao hoa khoảng 70 - 80.000 đồng/kg.

Mức giá giữa các sạp có thể chênh lệch tùy kích cỡ, chất lượng từng loại hải sản, tuy nhiên không xuất hiện tình trạng tăng giá mạnh chỉ vì lượng khách dịp nghỉ lễ đông hơn.

Với lượng khách du lịch tăng mạnh nhưng giá hải sản không bị “đội” lên đáng kể, các khu chợ truyền thống đang trở thành một trong những điểm được nhiều du khách tìm đến trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.