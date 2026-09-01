Chốt giá vàng hôm nay ngày 1/9 giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 1/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 1/9 giữ giá vàng miếng ở mức 148,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 1/9, giá vàng trong nước ngày 1/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 1/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 1/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,1 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 1/9, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/9, giữ ổn định giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 1/9, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145,2 –149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 145,2 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 1/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 1/9 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 80 USD/ounce, xuống mức 4.376 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.473 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới giảm giá rất mạnh, tụt sâu xuống dưới vùng mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn giằng co khi cùng lúc chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Mỹ, lợi suất trái phiếu tăng và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Áp lực lớn nhất đối với kim loại quý hiện nay đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất. Trong ngắn hạn, hướng đi của giá vàng có thể phụ thuộc đáng kể vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này.

Về kỹ thuật, vùng giá 4.396 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ đáng chú ý. Nếu thủng mốc này, giá vàng có nguy cơ lùi về 4.341 USD, xa hơn là khoảng 4.320 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, giá vàng cần vượt vùng 4.452-4.487 USD/ounce để cải thiện động lực phục hồi. Nếu chinh phục được mốc 4.487 USD, các mục tiêu tiếp theo có thể nằm quanh 4.515 USD và 4.543 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.376 USD/ounce (tương đương khoảng 138,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 1/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 10,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 1/9, giá vàng ngày 2/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.