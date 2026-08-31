Cao Thái Sơn tốn 7 triệu tiền nước mỗi tháng tưới khu vườn quanh biệt thự

Biệt thự của Cao Thái Sơn rộng 350 m2, có nhiều mảng xanh gồm bãi cỏ trước cổng, hàng cây bao quanh nhà và khu vườn sân thượng. Trên bãi cỏ, anh trồng hoa giấy, xoài, tùng và nhiều loại cây khác, phần lớn cây đã 7-8 năm tuổi. Các khu vực còn lại, anh trồng cây ăn trái, rau xanh, hoa. Ca sĩ nói mục tiêu biến không gian sống thành "resort tại gia", "đi đâu cũng muốn về nhà".

Khu vườn trước căn biệt thự của Cao Thái Sơn.

Cao Thái Sơn cho biết để giữ cây cối luôn xanh tốt, những năm qua, anh thuê nhân viên công ty cây xanh đến chăm sóc, cắt tỉa, tốn khoảng vài triệu đồng mỗi tháng. Việc bón phân thực hiện theo quý, mỗi lần hết 3-4triệu đồng.

Khoản tốn kém nhất khi vận hành khu vườn, theo Cao Thái Sơn, là tiền nước.

"Tôi có hệ thống tưới tự động hai lần mỗi ngày và nhân viên tưới trực tiếp bằng vòi. Trung bình mỗi tháng, tôi trả hóa đơn khoảng 7 triệu đồng, chưa kể các tháng nóng cao điểm", anh cho biết.

Ca sĩ nói vẫn tận dụng nước từ hồ cá koi để tưới cỏ, song các cây cảnh "khó tính" phải tưới nước sạch.

Ngoài ra, anh thuê riêng một người chăm sóc cây tùng Nhật theo chế độ đặc biệt, vì cây có giá trị cao, khó chăm, lại trồng ở vị trí trung tâm. Trước đây từng có cây bị chết nên anh lo lắng, luôn dặn người chăm thật kỹ lưỡng với cây này.

Khu vườn sân thượng, Cao Thái Sơn trồng rau sạch như nha đam, chanh, ớt và nhiều loại khác, tự chăm sóc.

"Rau sạch trồng vừa vui, vừa dùng được hàng ngày để bồi dưỡng sức khỏe. Lúc nào cũng nhiều, ăn không hết thì cho bớt", anh nói.

Cây tùng Nhật được định giá tiền tỷ.

Trong vườn còn có hồ cá koi với hệ thống máy lọc được anh lắp đặt khoảng 8 năm trước. Đến nay, hồ vận hành ổn định, chỉ cần bật, tắt công tắc. Thỉnh thoảng anh vệ sinh hệ thống lọc hoặc gọi thợ khi có trục trặc.

Cao Thái Sơn cho biết hiện khu vườn đã hoàn thiện, cây cối được bố trí hợp lý, còn diện tích trống để vui chơi và tổ chức tiệc ngoài trời.

Anh vẫn tìm hiểu để sưu tầm thêm các cây lạ, tạo sự mới mẻ cho ngôi nhà. Sở thích vườn tược được anh duy trì suốt 8 năm qua, kể từ khi chuyển về biệt thự ở Nhà Bè (TP HCM). Dù tốn kém, anh chấp nhận để đổi lấy không gian sống thoải mái, gần gũi thiên nhiên, "như ở resort" mỗi khi về nhà.