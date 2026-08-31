Chốt giá vàng hôm nay ngày 31/8 nằm yên nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 31/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 31/8 giữ giá vàng miếng ở mức 148,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 31/8, giá vàng trong nước ngày 31/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 31/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 31/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 31/8, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 31/8, giữ ổn định giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 31/8, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145,2 –149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 145,3 – 149,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 31/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 31/8 biến động nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 2 USD/ounce, lên mức 4.456 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.503 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới ít biến động trong phiên giao dịch đầu tuần, giữ vùng mốc trên 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, một số yếu tố nền tảng vẫn đang hỗ trợ thị trường vàng thế giới trong trung và dài hạn. Nợ công Mỹ duy trì ở mức cao, chi phí trả nợ gia tăng, trong khi lạm phát vẫn chưa ổn định quanh mục tiêu 2%. Điều này đặt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước bài toán khó giữa tiếp tục kiểm soát giá cả và hạn chế tác động tiêu cực của lãi suất cao đối với tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, nhịp giảm mạnh vừa qua xuất hiện sau giai đoạn vàng tăng nhanh và liên tục lập các mức cao mới. Do đó, áp lực bán có thể một phần đến từ hoạt động chốt lời và điều chỉnh vị thế thay vì xác nhận xu hướng tăng dài hạn đã kết thúc.

Về kỹ thuật, vùng giá 4.400-4.436 USD/ounce đang là khu vực cần chú ý. Nếu lực mua không đủ mạnh để bảo vệ vùng giá này, vàng có nguy cơ tiếp tục điều chỉnh. Trong bối cảnh biến động lớn, nhà đầu tư trong nước cần đặc biệt thận trọng với chênh lệch mua - bán cao, tránh mua đuổi khi giá tăng nhanh và cân nhắc kỹ rủi ro trước khi giao dịch.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.456 USD/ounce (tương đương khoảng 141,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 31/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 7,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 31/8, giá vàng ngày 1/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.