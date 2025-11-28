Giá vàng đang dò đáy: Khi nào mới bước vào chu kỳ tăng mạnh tiếp theo?

Theo BCA Research, sự chú ý quá lớn của thị trường vào lãi suất và đồng USD đang khiến vàng trở nên biến động hơn thường lệ. Khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng 12 bị loại bỏ sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, đồng USD mạnh lên, lợi suất tăng, và vàng lập tức chịu sức ép.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, thị trường lại đổi hướng: công cụ CME FedWatch cho thấy hơn 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Điều này giúp vàng giữ vững mốc hỗ trợ trên 4.000 USD/ounce và thậm chí thử thách vùng kháng cự quanh 4.160 USD/ounce.

Dù vậy, phần lớn các nhà kinh tế vẫn thận trọng và xem quyết định tháng tới như một “ván tung đồng xu”, khiến xu hướng ngắn hạn của vàng tiếp tục thiếu chắc chắn.

Vàng có thể đi ngang đến cuối năm

Theo chuyên gia Roukaya Ibrahim, sự bất định hiện tại khiến BCA Research giữ quan điểm trung lập trong 3 tháng tới. Bà cho rằng vàng sẽ “mắc kẹt” trong vùng giao dịch hiện tại bởi thị trường chưa có đủ tín hiệu rõ ràng từ Fed.

Ibrahim nhận định rằng dù Fed có thể tạm dừng trong tháng 12, nhưng bối cảnh dài hạn vẫn ủng hộ vàng. Trong năm 2025, lãi suất thực được dự báo giảm khi Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, một môi trường vốn rất thuận lợi cho kim loại quý.

Điều này có nghĩa: vàng có nền tảng hỗ trợ, nhưng chưa có chất xúc tác để bứt phá ngay lập tức.

Vì sao BCA dự báo vàng sẽ tăng mạnh từ năm 2026?

Xét về dài hạn, BCA Research tin rằng vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy trước khi tăng giá mạnh hơn trong năm 2026. Lý do nằm ở xu hướng giảm của lãi suất thực khi tăng trưởng kinh tế dự báo chậm lại.

Mặc dù không tin Mỹ sẽ rơi vào suy thoái năm 2025, BCA cho rằng tốc độ tăng trưởng thấp sẽ giữ lạm phát ở mức vừa phải, từ đó tạo điều kiện để Fed hạ lãi suất nhiều hơn. Khi chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm, nhu cầu đầu tư vào kim loại quý sẽ tăng.

Theo Ibrahim, “vàng có nền tảng vững chắc trong dài hạn, và nhà đầu tư dường như đang quen với mặt bằng giá cao hơn”.

Ấn Độ – một trong các thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới đang thể hiện nhu cầu mạnh trở lại dù giá vàng neo ở mức cao. Nhu cầu trang sức có phần giảm sút, nhưng đầu tư vào vàng miếng và vàng xu tăng bùng nổ.

Theo dữ liệu thương mại của chính phủ Ấn Độ, nước này đã nhập khẩu 14,7 tỷ USD vàng trong tháng trước, tăng gấp 3 lần so với một năm trước đó (4,9 tỷ USD). Điều này phản ánh tâm lý chấp nhận giá cao của người mua.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, một động lực hỗ trợ bền vững cho giá vàng.