Giá bạc hôm nay 9-12: Lập đỉnh mới, lên mức chưa từng có

Sáng 9-12, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc mua vào 2,148 triệu đồng/lượng, bán ra 2,202 triệu đồng/lượng, tăng 3.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong nước có sự khác biệt giữa các thương hiệu. Tập đoàn Phú Quý giao dịch giá bạc miếng mua vào lên tới 2,191 triệu đồng/lượng, bán ra 2,259 triệu đồng/lượng, tăng 7.000 đồng.

Bạc Phú Quý loại 1kg cũng vượt xa mốc 60,2 triệu đồng, tăng hơn gấp đôi so với mốc 30 triệu đồng hồi đầu năm.

Một số thương hiệu khác như Ancarat bán ra bạc miếng 2,259 triệu đồng/lượng, trong khi Golden Fund bán ra ở mức cao hơn là 2,265 triệu đồng/lượng.

Đây là mức cao nhất của giá bạc trong nước từ trước tới nay.

Giá bạc hôm nay đang ở mức chưa từng có

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đang được giao dịch ở mức 58,37 USD/ounce, tăng 0,29% so với phiên trước, đang ở vùng cao chưa từng thấy.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi thấy giá bạc chưa dừng đà tăng và đang ở vùng đỉnh lịch sử. Trên một số diễn đàn đầu tư, nhu cầu trao đổi, hỏi mua - bán bạc cũng tăng.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia khuyến cáo nhà dù giá bạc tăng liên tục từ đầu năm nhưng quy mô thị trường bạc vẫn còn nhỏ và giá thường biến động mạnh hơn so với vàng.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,858 triệu đồng/lượng.