Giá vàng chiều 8/10: Tăng chạm mốc 142,5 triệu đồng/lượng, tiệm vàng chưa mở cửa đã “đuổi bớt” khách

Giá vàng tăng chạm mốc 142,5 triệu đồng/lượng

Ngày 8/10, thị trường vàng chứng kiến những đợt điều chỉnh tăng liên tiếp của giá vàng. Chỉ trong vòng vài giờ, giá vàng miếng SJC đã được điều chỉnh tăng thêm 1,9 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn cũng tăng thêm 1,8-2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 15h chiều, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua bán), tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên buổi sáng. Tức là tăng 1,9 triệu đồng/lượng trong vòng một ngày.

Từ sáng đến chiều, giá vàng miếng SJC tăng thêm 1,9 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC cũng được tăng lên mức 136,8-139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800 nghìn đồng/lượng so với phiên buổi sáng và tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Doji tăng tiếp giá vàng nhẫn lên mức 136,8-139,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 800 nghìn đồng/lượng so với phiên buổi sáng và tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Đông nghịt người xếp hàng lấy số mua vàng khi giá cao kỷ lục.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên buổi sáng và tăng 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 4.031,5 USD/ounce, tăng 47,9 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 128,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC 14,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn trong nước từ 12,5-13 triệu đồng/lượng.

Hàng loạt tiệm vàng báo hết hàng từ khi chưa mở cửa giao dịch.

Diễn biến lạ tại các cửa hàng trên phố vàng

Nếu như ngày 7/10, hàng loạt các cửa hàng đóng cửa với lí do tránh bão số 11 – Matmo thì ngày 8/10, các cửa hàng kinh doanh vàng lớn thông báo hết hàng từ khi chưa mở cửa giao dịch khiến nhiều người bất ngờ.

Có mặt tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) từ 8h30 sáng, chị Hồng, trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám vẫn không lấy được số để vào mua vàng. Chị cho biết, đây là ngày thứ 2 mình đi mua vàng nhưng ra về tay không.

Người dân chen chúc trước cửa hàng vàng để lấy số mua vàng vào sáng nay.

“Sáng hôm qua, tôi lên đây mua thì các cửa hàng đóng cửa, hẹn đầu giờ chiều. Chiều tôi lên thì họ mở cửa phát phiếu đúng 10 phút là hết phiếu. Sáng nay, 9 giờ sáng họ mới mở cửa giao dịch nhưng 8 giờ 30 phút tất cả các cửa hàng có thương hiệu lớn đều báo hết hàng, dừng bán. Tôi lại đi về. Thấy mấy người mách, muốn lấy được số phải đi trước 7 giờ 30, còn muốn mua sớm thì phải đi từ 5 giờ sáng”, chị Hồng cho hay.

Hôm nay, Bảo Tín Minh Châu bán cho mỗi khách 1 lượng vàng nhẫn, không có vàng miếng.

May mắn hơn chị Hồng, vợ chồng anh Giang (Long Biên, Hà Nội) đến cửa hàng từ 7h30 và có được số phiếu 242, trên phiếu ghi quay lại cửa hàng từ 13-14 giờ chiều để được phục vụ.

“Hai vợ chồng đi, thấy đông quá, lấy số xong không được mua luôn mà tận chiều mới được mua. Sang bên khác thì họ bán cho mỗi người 1 chỉ vàng nhẫn nhưng cũng dừng nhận khách rồi. Thôi tìm cửa hàng khác xem thế nào”, anh Giang nói.

Cửa hàng phía trên cũng đông không kém, khách đến sau 8h30 đều phải ra về vì cửa hàng ngừng phát số.

Vừa dừng xe máy trước cửa tiệm vàng, chị Ngọc (Hà Nội) liền bị nhân viên bảo vệ vừa xua tay vừa nói: “Mua vàng à? Hết rồi. Về đi, hôm khác quay lại”. Thấy vậy, chị Ngọc liền cho biết, mình đến để lấy vàng theo giấy hẹn thì được nhân viên bảo vệ thông báo, cửa hàng hết chỗ gửi xe, đi chỗ khác gửi.

Cửa hàng Phú Quý cũng thông báo dừng nhận khách từ 8h30.

“Tôi mua vàng từ đầu tháng 9 với giá 130 triệu đồng/lượng và hôm nay mới qua lấy hàng theo giấy hẹn mà đông thế, chỗ gửi xe cũng không có. Nhân viên thì đuổi khách như đuổi tà. Khó chịu thật”, chị Ngọc vừa loay hoay tìm chỗ gửi xe vừa nói.

Theo quan sát của phóng viên, sáng nay, tất cả các cửa hàng kinh doanh vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đều thông báo hết vàng miếng SJC; Bảo Tín Minh Châu bán cho mỗi khách tối đa 1 lượng vàng nhẫn nhưng cũng dừng nhận khách từ 8h15; Phú Quý và Doji thông báo hết vàng, dừng nhận khách vào mua vàng từ 8h30. Vì vậy, rất đông người đi mua vàng nhưng không được, phải quay về.

Dòng người xếp hàng mua vàng mỗi lúc một đông khi giá cao kỷ lục.

Mặc giá cao, Trung Quốc tiếp tục mua gom vàng

Giá vàng trong nước tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới. Theo Kitco, tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 52%, được thúc đẩy bởi những bất ổn chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng liên quan đến thuế quan của Mỹ, xung đột địa chính trị, kỳ vọng cắt giảm lãi suất, đồng USD yếu đi, cùng với lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương.

Trong đó, ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục tăng dự trữ vàng tháng thứ 11 liên tiếp trong tháng 9, theo thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vào thứ Ba.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục mua gom vàng. (Ảnh: Kitco)

Dự trữ vàng của Trung Quốc tăng lên 74,06 triệu ounce Troy (tương đương khoảng 2.301 tấn vàng) vào cuối tháng 9, so với 74,02 triệu ounce Troy (khoảng 2.299 tấn) vào cuối tháng 8. Nâng giá trị dự trữ vàng của nước này đạt 283,29 tỷ USD vào cuối tháng trước, tăng từ 253,84 tỷ USD vào cuối tháng 8.

“Con số mạnh mẽ này củng cố quan điểm rằng Trung Quốc đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào đồng USD và đẩy nhanh các hành động trong lĩnh vực đó,” nhà phân tích kim loại quý độc lập Ross Norman nói với Reuters.

Vào tháng 5/2024, PBOC từng tạm dừng việc mua vàng sau 18 tháng liên tiếp gom vàng, nhưng đã nối lại hoạt động mua vào từ tháng 11 năm ngoái.