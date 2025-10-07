Giá vàng chiều 7/10: Tăng chóng mặt, loạt tiệm vàng có động thái mới khiến nhiều người quay xe

Giá vàng tăng chóng mặt

Ngày hôm nay, giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng chóng mặt, xô đổ mọi kỷ lục lên mức cao chưa từng có.

Tính đến 16h30 ngày 7/10/2025, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 138,6-140,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), cao nhất từ trước đến nay. Chỉ trong một tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 3,8 triệu đồng/lượng.

Cùng với đó, giá vàng nhẫn cũng được các đơn vị điều chỉnh tăng lên mức cao chưa từng có. Vàng nhẫn 1-5 chỉ của công ty SJC giao dịch ở mức 135-137,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 700 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng lên mức 140,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 136,2-139,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn Hưng - Thịnh - Vượng ở mức 135-138 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 56,4 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn đã tăng từ 54-55 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Nhiều người đội mưa đi xếp hàng mua vàng ngày 7/10. (Ảnh: Tiến Phạm)

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 3.962,3 USD/ounce, tăng 50% kể từ đầu năm, đánh dấu đợt tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 126,1 triệu đồng/lượng. Thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 14,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn từ 12,5-13 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Nhiều người đội mưa đi mua vàng nhưng phải quay về vì nhiều cửa hàng đóng cửa hoặc báo hết vàng.

Động thái mới của loạt cửa hàng vàng

Ngày hôm nay, mặc dù thời tiết Hà Nội liên tiếp xuất hiện các trận mưa lớn, gây ngập úng ở nhiều tuyến đường do ảnh hưởng của cơn bão số 11 nhưng rất đông người vẫn kéo nhau lên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) để mua vàng. Tuy nhiên, hàng loạt cửa hàng vàng “cửa đóng then cài” khiến nhiều người bất ngờ.

Có mặt tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) vào lúc 13h, thấy hàng trăm người đội mưa xếp hàng mua vàng, anh Hoàng (Hà Nội) cũng vào chờ lấy số.

Nhiều người đội mưa đi mua vàng, một số cửa hàng đóng cửa vào buổi sáng và mở cửa vào đầu giờ chiều.

“Sáng nay, tôi lên đây nhưng 3-4 cửa hàng thương hiệu lớn đều đóng cửa. Bảo Tín Minh Châu thông báo nghỉ buổi sáng, chiều mới mở bán nên lại đội mưa quay lên. Ai ngờ nay họ bán cho mỗi người tối đa 1 chỉ vàng nhẫn với giá 13,92 triệu đồng, ít quá nên tôi đi về cho đỡ phải gửi xe”, anh Hoàng quay xe về và nói.

Vừa dừng xe trước cửa hàng Phú Quý, chị Đỗ Hiền (Hà Nội) đã nhận ngay cái lắc đầu của nhân viên bảo vệ, thông báo hết vàng, chỉ có bạc.

Cửa hàng Phú Quý treo biển hết hàng trong chiều hôm nay.

“3 giờ chiều tôi lên 2 cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đều thông báo hết vàng, sang Doji thì đóng cửa, Phú Quý mở cửa thì lại treo biển hết hàng. Mưa gió đi lại vất vả mà lại về tay không. Chán thật”, chị Hiền thở dài.

Theo ghi nhận của PV lúc 15h ngày 7/10/2025, hàng loạt các cửa hàng kinh doanh vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đều thông báo hết vàng. Một số cửa hàng thì đóng cửa, ngừng giao dịch khiến hàng chục người đội mưa đến nơi lại phải đi về tay không.

Cửa hàng của Doji trên phố Trần Nhân Tông cũng "cửa đóng then cài".

Tại một cửa hàng kinh doanh vàng trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) lúc 13 giờ chiều, hàng trăm người chen chúc lấy số xếp hàng mua vàng.

“Sáng họ nghỉ, 1 giờ chiều họ mới mở cửa. Tôi đi ra đến nơi là 1 giờ mà đến 2h30 mới lấy được phiếu số 283. Hơn 5 giờ chiều vẫn chưa đến lượt vào mua. Mỗi người được mua 1 chỉ vàng nhẫn thôi”, một người đến mua vàng chia sẻ.

Hàng trăm người chen chúc xếp hàng mua vàng tại phố Cầu Giấy. (Ảnh: Hương Quỳnh)

Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng sắp tới

Giá vàng trong nước tăng chóng mặt theo đà tăng của giá vàng thế giới. Trong khi đó, khi giá vàng thế giới giao ngay đang ở mức 3.960 USD/ounce, tăng gần 2% trong ngày. Tính từ đầu năm, vàng đã tăng khoảng 50%, đánh dấu đợt tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Theo Kitco, Chuyên gia phân tích kỹ thuật Paul Ciana của BofA cho biết kim loại quý này đã đạt phần lớn tiềm năng tăng giá và hiện có dấu hiệu bị mua quá mức.

“Nếu điều này xảy ra, giai đoạn điều chỉnh hoặc tích lũy có thể xuất hiện trong quý IV. Về mặt quản lý rủi ro, nhà đầu tư nên nâng mức cắt lỗ, phòng hộ, hoặc giảm bớt các vị thế mua. Với các nhà giao dịch theo hướng ngược xu hướng, có thể cân nhắc mua quyền chọn bán trong 4-6 tuần tới.”, Ciana nhận định.

Nguy cơ điều chỉnh giá vàng gia tăng khi mục tiêu 4.000 USD đang đến gần. (Ảnh: Kitco)

Ciana nhận định đợt tăng năm nay tương đương với các chu kỳ tăng mạnh trong lịch sử gần đây, nhưng lưu ý rằng những chu kỳ đó thường bị gián đoạn bởi các đợt bán tháo đáng kể.

Ông chỉ ra rằng, từ đáy năm 2015 đến 2020, giá vàng tăng 85% trước khi giảm mạnh 15% vào năm 2022, và sau đó tăng thêm 130% trong đợt tăng hiện nay. Tuy nhiên, Ciana cho biết, chu kỳ tăng giá hiện tại vẫn nhỏ hơn so với các đợt tăng bùng nổ trong thập niên 1970 và đầu những năm 2000.

“Đợt bùng nổ 1970–1980 tăng tổng cộng 1.725%, với một đợt điều chỉnh ở giữa. Sau đó, từ 1980 đến 1999, vàng giảm khoảng 59%. Từ 1999 đến 2011, vàng tăng 640%, cũng có một giai đoạn điều chỉnh giữa chu kỳ, rồi tiếp đến là thị trường giá xuống giảm 38% đến năm 2015.”, Ciana nói.

Về triển vọng tương lai, Ciana cho biết nếu chu kỳ tăng hiện tại tương đương với mức tăng 400% sau năm 2015, giá vàng có thể vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce. Nếu phản ánh đợt tăng trong thập niên 2000, vàng thậm chí có thể tiến tới 7.000 USD/ounce.

Ông cảnh báo rằng đợt tăng giá hiện tại đã bước vào giai đoạn “trưởng thành”, và có thể dễ bị điều chỉnh giữa chu kỳ, tương tự như các giai đoạn trước đó. Về mức giá giảm, Ciana xác định vùng hỗ trợ ban đầu ở mức 3.790 USD và cảnh báo rủi ro có thể kéo giá xuống thấp đến 3.525 USD/ounce.