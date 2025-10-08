Kinh tế 24h: Giá ‘vàng nghèo' tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm - Lãi lớn nhưng rủi ro khó lường

Đề xuất siết cho vay với người mua nhà thứ 2 trở đi

Bộ Xây dựng đề xuất siết hạn mức cho vay với người mua nhà thứ hai trở đi, tối đa 50% giá trị hợp đồng cho nhà thứ hai và 30% cho nhà thứ ba, nhằm hạn chế đầu cơ, kiểm soát giá bất động sản. Đề xuất nằm trong dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiềm chế giá nhà, bao gồm chính sách tín dụng, trung tâm giao dịch bất động sản, và phát triển nhà thương mại giá phù hợp.

Hiện nay, nhiều ngân hàng cho vay 70-80% giá trị tài sản, tạo điều kiện cho đầu cơ, lướt sóng, đẩy giá nhà tăng cao. Giá chung cư tại Hà Nội đạt 70-80 triệu đồng/m2, TP HCM tăng từ 35 triệu lên 91 triệu đồng/m2 (2018-2024), trong khi thu nhập người dân chỉ tăng 6-7%/năm, khiến việc mua nhà ngày càng khó. Dư nợ tín dụng bất động sản đạt 4 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Bộ đề xuất lập Trung tâm giao dịch bất động sản để minh bạch giao dịch và yêu cầu 20% dự án nhà thương mại giai đoạn 2026-2030 có giá phù hợp, với ưu đãi cho chủ đầu tư. Dự thảo đang lấy ý kiến và có thể hiệu lực đến 1/3/2027, đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng về kiểm soát giá nhà đất.

Giá ‘vàng nghèo' tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm: Lãi lớn nhưng rủi ro khó lường

Giá bạc trong nước và quốc tế tăng mạnh, được ví là “vàng nghèo” với mức tăng 78% từ đầu năm 2025, vượt xa vàng miếng SJC (66%), vàng thế giới (48%) và bất động sản. Ngày 6/10, giá bạc miếng 1kg đạt 51 triệu đồng (1,91 triệu đồng/lượng), tăng 18,6% trong tháng qua. Trên thị trường quốc tế, giá bạc tăng 64,4%, từ 29,5 USD/ounce lên 48,5 USD/ounce, vượt trội các tài sản như chứng khoán Mỹ, tiền số.

Giá bạc trong nước và quốc tế tăng mạnh

Đà tăng của bạc gắn với nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong năng lượng mặt trời, xe điện, chip bán dẫn, và công nghệ 5G, nhờ tính dẫn điện và độ bền cao. Sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và nguồn cung bạc khan hiếm cũng đẩy giá lên. Tại Ấn Độ, cơn sốt bạc khiến nguồn cung không đáp ứng kịp cầu. Bạc được ưa chuộng bởi giá thấp hơn vàng (1,9 triệu đồng/lượng so với 140 triệu đồng/lượng vàng), dễ tích trữ định kỳ.

Tuy nhiên, đầu tư bạc tiềm ẩn rủi ro cao do biến động mạnh. Giá có thể tăng hoặc giảm đột ngột do thay đổi cung-cầu hoặc tâm lý thị trường. Trong suy thoái kinh tế, nhu cầu công nghiệp giảm khiến giá bạc lao dốc, như khủng hoảng 2008-2009 khi giá giảm 40%. Dù vậy, nhà đầu tư mua ở đáy có thể lãi lớn, như giai đoạn tăng 400% sau khủng hoảng, nhưng giá cũng giảm 70% trong 4 năm sau.

Bạc nhạy cảm với chu kỳ kinh tế, không phải kênh đầu tư an toàn. Nhà đầu tư cần xác định mục tiêu, thời gian nắm giữ và khả năng chịu rủi ro để tránh thua lỗ.

Việt Nam có gần 11 triệu tài khoản chứng khoán trước nâng hạng

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến tháng 9/2025, Việt Nam có 10,99 triệu tài khoản chứng khoán, hoàn thành mục tiêu Chính phủ đề ra cho năm 2030 sớm 5 năm. Riêng tháng 9, thị trường ghi nhận thêm 290.000 tài khoản mới, mức tăng cao nhất kể từ tháng 8/2025. Từ đầu năm, 1,74 triệu tài khoản được mở, trong đó 99,4% là nhà đầu tư cá nhân, áp đảo so với tổ chức trong và ngoài nước.

Thành tựu này đạt được ngay trước khi FTSE Russell công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi thứ cấp vào rạng sáng 8/10/2025. Dù thị trường chứng khoán tháng 9 giảm, với VN-Index đóng cửa tại 1.661 điểm (mất 21 điểm, tương đương 1,2%), chỉ số vẫn ở vùng cao lịch sử trên 1.600 điểm. Thanh khoản tháng 9 giảm 32%, đạt 37.600 tỷ đồng.

Chứng khoán MB (MBS) nhận định, nếu kết quả nâng hạng tích cực và GDP quý III tăng 8,23% (lũy kế 9 tháng tăng 7,85%), VN-Index có thể vượt 1.700 điểm, phá vỡ vùng tích lũy. Nâng hạng thị trường có thể thu hút dòng vốn ngoại 3-8 tỷ USD, theo ước tính của VPBankS và Vietcap, gấp 5-7 lần giai đoạn trước.

Tuy nhiên, nếu kết quả không như kỳ vọng, dòng vốn đầu cơ trong nước có thể rút, đẩy VN-Index xuống dưới 1.600 điểm, thậm chí về 1.550 điểm. MBS cũng nhấn mạnh các yếu tố hỗ trợ như lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công nhanh, và khung pháp lý năng lượng hoàn thiện sẽ tạo cơ hội cho ngành ngân hàng, bất động sản, đầu tư công, và năng lượng trong những tháng cuối năm.

Chưa nộp thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán

ộ Tài chính quyết định giữ nguyên quy định nộp thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức, thưởng bằng chứng khoán vào thời điểm chuyển nhượng, thay vì nộp ngay khi nhận như đề xuất trước đó. Quyết định này nằm trong dự thảo sửa Nghị định 126 về Luật Quản lý thuế, được công bố ngày 7/10/2025.

Lý do là việc nộp thuế ngay khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu gây khó khăn cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp. Nhà đầu tư cá nhân chưa có dòng tiền để nộp thuế do cổ phiếu chỉ là giấy tờ có giá, chưa chuyển nhượng. Doanh nghiệp phải chuẩn bị khoản tài chính lớn để khấu trừ thuế thay, ảnh hưởng đến huy động vốn và sản xuất. Quy định này cũng phù hợp với bối cảnh Việt Nam đang phát triển kinh tế tư nhân và chuẩn bị nâng hạng thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính từng đề xuất (tháng 6/2025) thu thuế ngay khi nhận cổ tức, cho rằng việc hoãn thuế đến khi chuyển nhượng gây "đóng thuế trễ", đặc biệt với cổ đông lớn như ban lãnh đạo. Từ 2016-2024, thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn đạt 52.000 tỷ đồng, trong đó thuế từ cổ tức, thưởng bằng chứng khoán chỉ 1.318 tỷ đồng. Nếu thu ngay với thuế suất 5%, ước tính thu được 17.240 tỷ đồng.

VCCI và nhiều doanh nghiệp phản đối thu thuế ngay, cho rằng khoản thuế “chưa thu” thực chất phục vụ tái đầu tư, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. Chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, không làm tăng tài sản thực tế của cổ đông cho đến khi chuyển nhượng. Tập đoàn Masan nhấn mạnh thu nhập chỉ phát sinh khi bán cổ phiếu, nên đánh thuế lúc đó là hợp lý.