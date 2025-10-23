Kinh tế 24h: Thủ tướng Nhật Bản chuẩn bị gói kích thích hơn 92 tỷ USD

Thủ tướng Nhật Bản chuẩn bị gói kích thích hơn 92 tỷ USD

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang chuẩn bị gói kích thích kinh tế trị giá hơn 92,2 tỷ USD (13.900 tỷ yen), lớn hơn gói năm ngoái, nhằm hỗ trợ hộ gia đình đối phó lạm phát, đầu tư vào các ngành như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và bảo vệ an ninh quốc gia. Gói này tập trung vào ba trụ cột: giảm lạm phát (bãi bỏ thuế xăng tạm thời, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ), thúc đẩy tăng trưởng và an ninh. Quy mô chính xác chưa được chốt, nhưng kế hoạch có thể được công bố vào tháng 11.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

Đây là sáng kiến kinh tế lớn đầu tiên của bà Takaichi sau khi nhậm chức ngày 21/10, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Bà ủng hộ chi tiêu tài khóa mạnh mẽ, theo hướng “Abenomics” của cố Thủ tướng Shinzo Abe, với trọng tâm tăng chi tiêu và cắt giảm thuế. Chính phủ đang soạn thảo ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện tại (đến tháng 3/2026), có thể cần phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt nếu chi vượt dự tính.

Lạm phát lõi Nhật Bản đã vượt mục tiêu 2% hơn ba năm, khiến chính phủ ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình dễ tổn thương và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, kế hoạch này không khác biệt nhiều so với các chính quyền trước, theo chuyên gia Shigeto Nagai từ Oxford Economics. Việc bổ nhiệm bà Takaichi khiến giá yen và lợi suất trái phiếu giảm, do dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể hoãn tăng lãi suất. Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao vì Nhật Bản hiện có khối nợ công lớn nhất thế giới.

Siết cho vay đặt cọc bất động sản

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 (TP HCM và Đồng Nai) yêu cầu các ngân hàng thương mại dừng cho vay thanh toán tiền đặt cọc bất động sản theo "văn bản thỏa thuận" với các đơn vị môi giới do lo ngại rủi ro pháp lý, tranh chấp và nợ xấu.

Động thái này xuất phát từ phản ánh của người dân về sai phạm trong cấp tín dụng, ảnh hưởng uy tín ngân hàng. NHNN yêu cầu các ngân hàng theo dõi kết luận của cơ quan chức năng về tính hợp pháp của các văn bản này trước khi xem xét tiếp tục cho vay. Nếu được phép, ngân hàng phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro và cung cấp thông tin rõ ràng về rủi ro pháp lý cho khách hàng, đặc biệt khi dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh.

Gần đây, Tòa án Nhân dân Khu vực 7 TP HCM tuyên các văn bản thỏa thuận về đặt cọc vi phạm Bộ luật Dân sự 2015, bị vô hiệu. Sở Xây dựng TP HCM cũng xử phạt một công ty môi giới vì kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện và yêu cầu không ủy quyền ký hợp đồng đặt cọc, mua bán khi dự án chưa đủ điều kiện. Tương tự, Sở Xây dựng Bình Thuận cũng chấn chỉnh các giao dịch bất động sản, cấm ký hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ khi chưa đủ điều kiện giao dịch, nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Chuyên gia: Mua vàng giá cao lúc này như 'cầm hòn than nóng'

Giá vàng biến động mạnh, đạt đỉnh trên 4.300 USD/ounce, khiến người dân đổ xô mua, gây tình trạng khan hàng. Tuy nhiên, chuyên gia Chu Phương cảnh báo nhà đầu tư mua vàng giá cao như “cầm hòn than nóng”, dễ chịu rủi ro lỗ khi thị trường điều chỉnh.

Bà khuyên tránh FOMO, đặc biệt khi mua vàng chợ đen vì nguy cơ vàng giả. Ông Nguyễn Quang Huy (Đại học Nguyễn Trãi) đề xuất chỉ nên đầu tư 10% nguồn lực vào vàng như kênh phòng thủ, tránh lướt sóng ở đỉnh giá.

Giá vàng tăng 56% trong 10 tháng do Fed hạ lãi suất chậm, lo ngại khủng hoảng kinh tế, và nhu cầu từ ngân hàng trung ương. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 10-11%, do nhập khẩu và “độc quyền vàng”. Nghị định 232/2025 được kỳ vọng xóa độc quyền, thu hẹp chênh lệch giá, và hỗ trợ sàn giao dịch vàng từ 2026, giúp minh bạch thị trường, ngăn đầu cơ, rửa tiền.

Chuyên gia Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh nghị định này chuyển từ “cấm sang quản lý”, huy động vàng trong dân, giảm nhập khẩu, tăng nguồn thu ngân sách. Bà Chu Phương kỳ vọng sàn vàng và sản phẩm phái sinh sẽ tạo cơ hội đầu tư mới, giảm vàng lậu, chảy máu ngoại tệ.