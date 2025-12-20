Nuôi lươn không cần bùn, nông dân Hà Tĩnh bỏ túi trăm triệu mỗi năm

Là xã vùng núi cao giáp biên giới Việt - Lào, điều kiện sản xuất nông nghiệp tại xã Sơn Hồng (tỉnh Hà Tĩnh) còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với sự thay đổi trong tư duy làm kinh tế, nhiều mô hình sản xuất mới đã được người dân mạnh dạn áp dụng, trong đó nuôi lươn không bùn trở thành một lựa chọn đầy triển vọng. Anh Đoàn Hồng Phong (SN 1986, trú tại thôn 10, xã Sơn Hồng) là hộ sản xuất tiên phong và thành công với mô hình này.

Anh Phong cho biết, trước khi bắt tay vào nuôi lươn không bùn, anh làm nghề thu mua keo tràm nhưng công việc vất vả, thu nhập bấp bênh nên anh quyết định đổi hướng.

Từ niềm đam mê với nghề nông và mong muốn làm giàu trên chính quê hương, năm 2024 anh Phong bắt đầu tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật nuôi lươn không bùn từ các mô hình trong và ngoài tỉnh.

Mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình anh Phong được nhiều người tham khảo, học hỏi.

Sau thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, anh quyết định vay mượn gần 700 triệu đồng để đầu tư hệ thống 15 bể nuôi composite, lắp đặt đường cấp - thoát nước, hệ thống sục khí, lọc nước tuần hoàn.

“Thời gian đầu, tôi mua 3 vạn con lươn giống, mỗi con lươn giống kích thước nhỏ như que tăm giá 4.000 đồng. Do chưa có kinh nghiệm nên lươn chết nhiều, thiệt hại kinh tế khá lớn. Nhưng càng làm, tôi càng rút ra được nhiều bài học, nắm vững dần quy trình kỹ thuật từ khâu chọn giống, chăm sóc đến phòng bệnh, nhờ đó tỷ lệ sống của lươn đạt trên 90%", anh chia sẻ.

Theo anh Phong, nuôi lươn không bùn đòi hỏi người nuôi phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt là khâu thức ăn và môi trường nước. Thức ăn cho lươn phải phù hợp, hàm lượng đạm không quá cao; chủ yếu là cám cá tạp kết hợp với cám công nghiệp, giúp lươn phát triển đồng đều, hạn chế dịch bệnh. Nước trong bể cần được thay thường xuyên, đảm bảo nhiệt độ ổn định để lươn sinh trưởng tốt.

"Nuôi lươn không mất nhiều thời gian chăm sóc. Mỗi ngày, tôi chỉ cần thay nước 2 lần sáng - chiều tối, mỗi lần mất khoảng 2 giờ", anh nói.

Khác với hình thức nuôi truyền thống trong ao bùn, mô hình nuôi lươn không bùn của anh Phong được thực hiện hoàn toàn trong bể lót bạt, hệ thống trú ẩn cho lươn là lưới dù. Bể có hệ thống sục khí và lọc nước tuần hoàn, nhờ đó dễ kiểm soát môi trường nuôi, giảm rủi ro và tiết kiệm diện tích. Sau khoảng 10-12 tháng, lươn đạt trọng lượng trung bình từ 250-300 gram/con.

Bước đầu, anh Phong khá thành công với mô hình nuôi lươn không bùn.

Với 15 bể nuôi, mỗi năm anh Phong xuất bán khoảng 4-5 tấn lươn thương phẩm, doanh thu ước đạt khoảng 500 triệu đồng. Đáng chú ý, anh Phong chia lươn thành 3 nhóm với các độ tuổi khác nhau, giúp quá trình thu hoạch diễn ra liên tục, đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường, không bị gián đoạn.

"Thương lái chuẩn bị đặt cọc tiền để thu mua lươn thương phẩm. Cơ sở bán lươn giống sẽ hỗ trợ giới thiệu cho mình thương lái thu mua lươn thương phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định. Sau khi trừ chi phí, dự tính vụ nuôi này tôi lãi khoảng 200 triệu đồng", anh Phong cho hay.

Ông Trần Thế Mỹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hồng, đánh giá: “Mô hình nuôi lươn không bùn của anh Đoàn Hồng Phong là hướng đi mới, phù hợp với xu thế nông nghiệp sạch, bền vững. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong phong trào phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương”.

Ngoài làm kinh tế giỏi, anh Phong cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho nhiều hội viên, đoàn viên nông dân khác trong xã. Thời gian tới, anh dự định mở rộng quy mô nuôi, kết hợp sản xuất lươn giống để chủ động nguồn con giống, giảm chi phí và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.