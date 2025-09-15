Nữ tỷ phú Mỹ đầu tiên sở hữu hơn 100 tỷ USD

Alice Walton, năm nay 75 tuổi, đã nhiều lần giữ danh hiệu “người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ” trên bảng xếp hạng Forbes 400. Tuy nhiên, năm nay bà đạt cột mốc đặc biệt: lần đầu tiên khối tài sản vượt mốc 100 tỷ USD, nhờ giá cổ phiếu Walmart tăng mạnh. Tài sản của bà hiện ước tính khoảng 106 tỷ USD, cao hơn gần 17 tỷ USD so với năm ngoái.

Thành tích này giúp Walton bỏ xa đối thủ Julia Koch – người phụ nữ giàu thứ hai nước Mỹ với 81,2 tỷ USD – và nới rộng khoảng cách giàu có từ 15 tỷ USD năm ngoái lên gần 25 tỷ USD. Đặc biệt, vào tháng 3 vừa qua, Walton cũng vượt qua Francoise Bettencourt Meyers, người thừa kế L’Oréal, để trở thành nữ tỷ phú giàu nhất thế giới.

Vị trí của Alice Walton trong gia tộc Walton ra sao?

Alice Walton hiện xếp thứ 15 trong số những người giàu nhất nước Mỹ. Trong khi đó, hai người anh trai của bà là Rob Walton (118 tỷ USD) và Jim Walton (115 tỷ USD) lần lượt đứng ở vị trí 11 và 12. Ba anh em cùng với các thành viên khác trong gia tộc sở hữu 45% cổ phần Walmart, tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới.

Ngoài Alice, gia đình Walton còn có nhiều thành viên khác góp mặt trong Forbes 400, trong đó đáng chú ý là Christy Walton (vợ góa của John Walton) với 19,7 tỷ USD và Lukas Walton (con trai John) với 39,8 tỷ USD. Sự gắn kết và phân chia cổ phần này giúp gia tộc Walton duy trì vị thế vững chắc trong giới siêu giàu Mỹ.

Alice Walton đã làm gì ngoài việc thừa kế tài sản khổng lồ?

Khác với hai người anh tham gia trực tiếp điều hành Walmart, Alice Walton dành phần lớn sự nghiệp để theo đuổi đam mê nghệ thuật và hoạt động từ thiện. Bà là người sáng lập và từng giữ vai trò Chủ tịch Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Crystal Bridges tại Arkansas, nơi trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

Trong lĩnh vực thiện nguyện, Alice Walton đã đóng góp hơn 6,1 tỷ USD cho năm quỹ từ thiện của gia đình, hỗ trợ hàng loạt dự án giáo dục, nghệ thuật và y tế. Bà cũng sáng lập Quỹ Art Bridges, chi hơn 500 triệu USD để mua và cho các bảo tàng trên khắp nước Mỹ mượn tác phẩm nghệ thuật. Gần đây, Walton còn góp ít nhất 250 triệu USD cho trường Y Alice L. Walton ở Arkansas, nơi vừa khai giảng khóa đầu tiên và cam kết miễn học phí cho 5 khóa học viên đầu.