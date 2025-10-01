Giá vàng chiều 1/10: Tăng cao chưa từng thấy, bất ngờ tiệm vàng có thông báo mới khiến nhiều người phấn khởi

Giá vàng lập kỷ lục mới

Bước vào ngày đầu tiên của tháng 10, thị trường vàng trong nước và thế giới tiếp tục ghi nhận mức giá cao chưa từng có.

Tính đến 17h30 ngày 1/10, giá vàng miếng SJC được công ty SJC và các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 136,4-138,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng so với phiên buổi sáng và tăng tới 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng so với phiên buổi sáng và tăng tới 1,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.

Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức giá cao chưa từng có khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 133-136 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiểu so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của công ty SJC niêm yết ở mức 131,8-134,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn Hưng – Thịnh – Vượng ở mức 132-135 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Thương hiệu này cũng tăng thêm 1 triệu đồng/lượng so với phiên buổi sáng, lên mức 135 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.885,4 USD/ounce, tăng 27,7 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 124 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao kỷ lục sau khi Chính phủ Mỹ chính thức bị đóng cửa một phần từ 0h ngày 1/10 (giờ địa phương). Tính từ đầu tháng 9 đến nay, kim loại quý này đã tăng 11,5%. Tính theo quý, giá vàng đã tăng 16,4%.

Như vậy, giá vàng trong nước tăng cùng chiều với giá vàng thế giới. Tuy nhiên, giá vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng trong nước từ 12-15 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Hàng trăm người xếp hàng mua vàng trong ngày hôm nay tại Hà Nội.

Hàng trăm người xếp hàng mua vàng

Mặc dù giá vàng liên tục tăng vọt lên mức kỷ lục mới nhưng tại các cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn ở Hà Nội, hàng trăm người vẫn xếp hàng chờ mua vàng.

Có mặt tại một cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) từ lức 7h30 để xếp số mua vàng, bà Bích Hằng (Hà Nội) cho biết, 2 ngày qua bà đều đi giờ này để mua vàng vì sau 10 giờ sáng là cửa hàng dừng phát phiếu.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng chật kín cửa hàng, tràn ra cả vỉa hè.

“Muốn đi mua được ngay thì phải đi sớm, lấy số sớm. Tàm 9h15 là họ bán, mình vào mua ngay cho đỡ mất việc. Mỗi ngày tôi mua được có 2 chỉ. Hôm nay cửa hàng cho mua tận 5 chỉ, quá vui”, bà Hằng phấn khởi nói.

Theo bà Hằng, đầu năm nay, khi giá vàng lên 109 triệu đồng/lượng, bà liền mang 2 lượng vàng đi bán rồi gửi tiết kiệm, chờ vàng xuống thì mua lại. Vậy mà giá vàng càng ngày càng tăng, đến giờ để mua 2 lượng vàng bà phải bù thêm 54 triệu đồng.

Khoảng 10 giờ sáng đã có hơn 500 người xếp hàng lấy số mua vàng tại một cửa hàng ở Cầu Giấy. (Ảnh: Chu Đô Đốc).

“Đợt đó ai cũng bảo vàng sắp giảm mạnh về giá 80, tôi nghe thế liền mang đi bán, cầm tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng. Đến lúc rút, được vài triệu tiền lãi mà phải bù thêm hơn 50 triệu để mua lại số vàng mình đã bán đi.

Đã thế đi mua mỗi ngày được 2 chỉ, mất bao nhiêu công. May là hôm nay được mua 5 chỉ. Chỉ cần 2 ngày nữa là mua đủ số vàng mình cần thôi. Lần này mua xong nhất định có việc gì thì mới bán, không thì giữ chặt, không nghe ai nữa”, bà Hằng than thở.

Bảo Tín Minh Châu hôm nay bán cho mỗi người 5 chỉ vàng nhẫn thay vì 2 chỉ như một vài ngày trước đây.

Theo quan sát của phóng viên, cứ 10 người đến xếp hàng thì có tới 9 người đến mua vàng. Mặc dù cửa hàng vàng đến 9 giờ mới mở cửa nhưng hàng trăm người vẫn nô nức đến xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng. Không ai bảo ai, từng người ghi tên mình kèm số thứ tự vào tờ giấy trắng, cũng không ai biết số vàng cửa hàng bán ra ngày hôm nay là bao nhiêu.

Đến 9 giờ sáng cửa hàng đã phát số cho người thứ 179.

“Ngày thì họ bán cho mỗi người 1 chỉ, ngày 2 chỉ, có ngày còn bán có nửa chỉ thôi. Cứ lấy số rồi tính sau. Mua là được. Tôi hôm nay 9 giờ đến vẫn phái xếp số 179 đây này”, ông Hoàng – người đi mua vàng nói.

Loạt hàng gửi xe tự phát của các quán nước, quán phở, cà phê, bánh mì trông xe cho khách đến mua vàng với giá 10 nghìn đồng/xe.

Đến 9h15, nhân viên cửa hàng ra thông báo mỗi người được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn, hầu hết khách đứng xếp hàng đều tỏ ra mừng rỡ vì có thể mua được nhiều vàng hơn mọi ngày.

Trong khi đó, tại cửa hàng đối diện, khách được mua và cầm về luôn tối đa 3 chỉ vàng nhẫn. Ai mua hơn thì làm hợp đồng, thanh toán trước, cửa hàng viết giấy hẹn trả hàng vào ngày 13/11.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng, các chuyên gia cho rằng, việc mua và đầu tư vàng vào thời điểm này là rất nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi vì, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của các cửa hàng vàng hiện quá cao, người mua bước ra khỏi tiệm vàng đã lỗ ngay từ 2-3 triệu đồng/lượng.

Không những thế, chênh lệch giữa giá vàng giữa thị trường trong nước và thế giới đang ở mức quá lớn, lên tới gần 15 triệu đồng/lượng khiến nhà đầu tư gặp rủi ro khi giá vàng bất ngờ đảo chiều giảm.