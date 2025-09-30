Giá vàng chiều 30/9: Bất ngờ giảm mạnh, “biển người” xếp hàng mua vàng ở Hà Nội bất chấp mưa bão

Giá vàng quay đầu giảm sau khi tăng “sốc”

Sau khi tăng vọt lên sát mốc 138 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC bất ngờ quay đầu giảm trong phiên cuối buổi chiều 30/9.

Lúc 13 giờ chiều nay, giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đài là 135,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn 1-5 chỉ được SJC tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua khi giao dịch ở mức 131,1-133,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng quay đầu giảm sau khi tăng vọt lên mức 137,8 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đến 16h, giá vàng miếng bất ngờ được điều chỉnh giảm cả triệu đồng/lượng khi giao dịch ở mức 134,8-136,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Cùng với đó, vàng nhẫn 1-5 chỉ được công ty SJC niêm yết ở mức 130,2-132,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên đầu giờ chiều.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 131,4-134,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên lúc 13h cùng ngày.

Nhiều người đội mưa đi mua vàng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh khi giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều rời khỏi mốc 3.800 USD/ounce.

Lúc 16h15, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.798,3 USD/ounce, giảm tới 34,5 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 121,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng miếng SJC 15,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn từ 12-13 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn, khách đến xếp hàng mua vàng đông như hội.

Hàng trăm người xếp hàng mua vàng ngày mưa bão

Ngày 30/9, thời tiết Hà Nội mưa to kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 10 Bualoi nhưng hàng trăm người vẫn xếp hàng mua vàng ở mức giá cao kỷ lục. Tuy nhiên, hiện tượng xếp hàng mua vàng đông nghịt chỉ diễn ra ở các cửa hàng có thương hiệu lớn, lâu đời trên phố vàng Hà Nội.

Xếp hàng từ 9 giờ sáng nhưng mãi 11 giờ bà Thu (Hà Nội) mới mua được 5 chỉ vàng nhẫn. Bà Thu cho biết, ngày hôm qua, khoảng 10 giờ sáng bà đi mua nhưng cửa hàng nào cũng báo hết, hôm nay bà lại đi.

Bất chấp trời mưa lớn, nhiều người vẫn đi mua vàng.

“Tôi cứ nghĩ mưa gió sẽ vắng, mình đi sẽ mua nhanh rồi về. Ai ngờ đông quá. Mấy cửa hàng kia dừng bán. Bên này thì chờ mấy tiếng mới mua được 5 chỉ vàng. Mua nhiều hơn cũng được nhưng lại phải chờ hơn tháng nữa mới lấy được vàng nên tôi mua 5 chỉ thôi. Vẫn thích cầm vàng trên tay hơn là giấy hẹn. Cửa hàng thì hết chỗ gửi xe, phải gửi phố bên cạnh hết 10 nghìn đồng, giờ mưa to không đi lấy xe mà về được”, bà Thu thở dài.

Bên trong cửa hàng vàng, khách xếp hàng đông nghịt.

Cầm tờ giấy hẹn đến lấy vàng, ông Quý (Hà Nội) mừng rỡ vì mặc dù chưa được cầm vàng trên tay nhưng ông đã có lãi.

“Tôi mua 5 chỉ cách đây cả tháng rồi, hết tổng cộng là 64 triệu đồng. Họ hẹn hôm nay đến lấy mà đông quá chưa đến lượt. May quá, mua sớm nên rẻ được hơn 3 triệu đồng vì hôm nay muốn mua 5 chỉ phải hết hơn 67 triệu đồng”, ông Quý vui vẻ nói.

Khách được mua thoải mái nhưng nếu mua số lượng trên 5 chỉ vàng sẽ phải làm hợp đồng trả tiền trước và tháng 11 đến nhận vàng sau.

Mặc dù có mặt tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) vào lúc 9h30 sáng, nhưng bà Trần Thuý (Hà Nội) vẫn không lấy được số để mua vàng vì một số cửa hàng báo hết. Bà đành ngậm ngùi ra về.

“Tôi vay vàng để mua nhà, bán đi cách đây 3 năm lúc giá có 47 triệu đồng/lượng. Đầu năm định mua để trả nợ nhưng thấy giá cao nên đi gửi tiết kiệm, chờ vàng giảm thì mua mà mãi không thấy giảm. Giờ phải bù thêm gần 50 triệu so với đầu năm để mua vàng trả nợ. Vàng tăng chỉ khổ những người vay vàng”, bà Thuý thở dài.

Vì quá đông người xếp hàng mua vàng, nhiều người phải chờ vài tiếng mới đến lượt.

Theo quan sát của phóng viên, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu thông báo dừng phát phiếu cho khách đến mua vàng sau khi mở cửa đúng 30 phút. Những người có phiếu được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn, không có vàng miếng SJC.

Mặc kệ giá vàng cao và thời tiết mưa bão, hàng trăm người vẫn chen chúc xếp hàng mua vàng.

Cùng với đó, Phú Quý cũng thông báo hết vàng miếng SJC và cho khách hàng thoải mái mua vàng nhẫn, không hạn chế số lượng. Tuy nhiên, với khách mua từ 1-5 chỉ vàng nhẫn sẽ được nhận vàng ngay, những khách mua trên 5 chỉ sẽ phải thanh toán tiền trước, làm hợp đồng, đến ngày 1/11 nhận vàng sau. Đến 11 giờ, cửa hàng này cũng dừng nhận khách vào giao dịch.

Mặc dù trời mưa mỗi lúc một to, các cửa hàng có thương hiệu lớn đều dừng bán vàng từ 11 giờ sáng nhưng nhiều người vẫn đội mưa đi mua vàng. Nhân viên cửa hàng vàng phải đội mưa ra để “từ chối”, hướng dẫn khách hôm sau quay lại.