Giá vàng chao đảo trước “cơn bão dữ liệu” Mỹ: Chuyện gì sẽ xảy ra?

Dù vàng tăng mạnh vào đầu tuần, đà tăng đã gặp phải áp lực bán kỹ thuật khi thị trường bắt đầu định giá khả năng Fed không giảm lãi suất vào tháng tới. Giá vàng không giữ được trên ngưỡng 4.200 USD/ounce và kết thúc tuần với mức tăng khoảng 2%, nhưng vẫn thấp hơn 3% so với đỉnh ngày thứ Năm.

Việc Fed tạm dừng, theo nhiều nhà đầu tư, là lý do khiến một số người bán tháo tài sản, bao gồm cả vàng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây chỉ là phản ứng quá mức với quyết định tạm dừng của ngân hàng trung ương, trong khi bức tranh kinh tế rộng lớn vẫn hỗ trợ cho giá vàng.

Thống kê kinh tế bị gián đoạn ảnh hưởng thế nào đến vàng?

Việc chính phủ Mỹ kết thúc 43 ngày tê liệt đã gây ra gián đoạn lớn trong dữ liệu kinh tế, đặc biệt là số liệu CPI tháng 10 sẽ mất vĩnh viễn do được thu thập thủ công. Điều này khiến việc mô hình hóa kinh tế trở nên khó khăn hơn và tạo ra sự bất ổn tạm thời trên thị trường vàng.

Tuy nhiên, ngay cả khi thiếu số liệu chính thức, các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang mất đà, và lạm phát mặc dù còn cao nhưng không tăng tốc. Những yếu tố này vẫn củng cố vị thế của vàng như một tài sản trú ẩn.

Giá vàng trong dài hạn sẽ ra sao?

Các chuyên gia cho rằng dù Fed bỏ qua cuộc họp tháng 12, lãi suất vẫn được dự đoán giảm trong năm 2026. Một cuộc họp của Fed không thể làm thay đổi nền tảng cơ bản dài hạn của vàng, vốn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn và đa dạng hóa tài sản.

Điều quan trọng với nhà đầu tư là nhìn vào bức tranh tổng thể: áp lực bán ngắn hạn không làm mất giá trị chiến lược của vàng. Những nhà đầu tư kiên nhẫn vẫn có lý do để nắm giữ vàng trong danh mục.