Kinh tế 24h: Vàng SJC mất 700.000 đồng/lượng, giá quay đầu giảm sâu

Vàng SJC mất 700.000 đồng/lượng, giá quay đầu giảm sâu

Ngày 4/12/2025, thị trường vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm sâu sau giai đoạn ổn định, với giá vàng miếng SJC chốt phiên tại 151,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều so với kết phiên 3/12. Điều chỉnh diễn ra lúc 13h07, từ mức mở cửa 152,5-154,5 triệu đồng/lượng. Tại Doji Hà Nội và TP.HCM, giá tương tự 151,8-153,8 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng. ACB niêm yết SJC ở 152,3-153,8 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC mất 700.000 đồng/lượng

Giá vàng nhẫn cũng lao dốc: SJC loại 1-5 chỉ giảm 600.000 đồng/lượng xuống 149,4-151,9 triệu đồng/lượng; Doji 9999 giảm 600.000 đồng còn 150-153 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu nhẫn trơn giảm 500.000 đồng về 150,3-153,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán duy trì cao khoảng 2-3 triệu đồng/lượng, khiến nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn dễ lỗ nặng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay lúc 9h12 (giờ Việt Nam) ở 4.208,2 USD/ounce, giảm 27,8 USD so với đêm trước; kỳ hạn tháng 2/2026 tại 4.255 USD/ounce. Quy đổi (bao gồm thuế phí) khoảng 134,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước 18,9-19 triệu đồng/lượng. Đêm 3/12, vàng tăng 29 USD lên 4.236 USD/ounce nhờ USD suy yếu (DXY 98,94 điểm) và dữ liệu việc làm Mỹ yếu (ADP mất 32.000 việc làm, dưới dự báo).

Dự báo, vàng có thể tăng nhờ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất 0,25% (xác suất 90%), bạc lập đỉnh 60 USD/ounce, dù kinh tế Trung Quốc yếu (PMI dịch vụ 52,1 điểm) và đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine chưa kết quả. Chênh lệch giá nội-ngoại vẫn lớn, phản ánh nhu cầu trú ẩn cao tại Việt Nam.

Mức bồi thường, tái định cư cho dự án quan trọng ở Hà Nội có thể tăng hai lần

Chiều 4/12/2025, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù triển khai dự án lớn, quan trọng tại Hà Nội. Các dự án này bao gồm đầu tư công, PPP, dự án theo chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Đảng bộ TP; dự án quan trọng quốc gia; sử dụng ngân sách địa phương hoặc thu hút đầu tư chiến lược từ 30.000 tỷ đồng trở lên; cải tạo chung cư cũ; xử lý ùn tắc giao thông, ún ngập, ô nhiễm môi trường.

Dự thảo đề xuất HĐND hoặc Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư thay Quốc hội, Thủ tướng để rút ngắn thời gian. Một số dự án (trừ cải tạo chung cư, xử lý điểm nghẽn) có thể chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Đặc biệt, với dự án theo chỉ đạo cấp cao, HĐND TP được quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gấp 2 lần quy định hiện hành. Các thủ tục quy hoạch, khởi công xây dựng có thể thực hiện đồng thời với chấp thuận chủ trương.

Ủy ban Tài chính - Kinh tế nhất trí ban hành nghị quyết theo thủ tục rút gọn để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển bền vững Thủ đô. Tuy nhiên, yêu cầu rà soát quy định vượt thẩm quyền như chọn nhà đầu tư, hợp đồng BT cho cải tạo đô thị. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương cho rằng đề xuất bồi thường gấp đôi chưa chặt chẽ, nên sửa thành giá sát thị trường; hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo nghề gấp đôi. Ông cảnh báo rủi ro chất lượng công trình nếu khởi công sớm, đề nghị duyệt thiết kế kỹ thuật trước. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Tư pháp Hoàng Thanh Tùng lo ngại trùng lặp Luật Thủ đô, mở rộng thẩm quyền HĐND sang vốn Trung ương có thể thiếu khả thi.

Bộ trưởng Thắng giải trình sẽ gói gọn thẩm quyền với ngân sách TP, chỉnh lý thu hồi đất theo ủy quyền chỉ đạo cụ thể. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh dự thảo dựa trên thực tiễn vướng mắc, mong Quốc hội thông qua để kịp triển khai dự án trọng điểm và quy hoạch dài hạn.

Giá xăng lên gần 20.500 đồng một lít

Từ 15h ngày 4/12/2025, liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu với hai chiều trái ngược. Xăng RON 95-III – loại phổ biến nhất – tăng 460 đồng/lít, lên mức 20.460 đồng/lít, chỉ còn cách mốc 20.500 đồng/lít một bước nhỏ. Xăng E5 RON 92 tăng mạnh hơn, thêm 540 đồng, đạt 19.820 đồng/lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu đồng loạt giảm: dầu diesel giảm 420 đồng còn 18.380 đồng/lít, dầu hỏa giảm sâu nhất 580 đồng về 18.890 đồng/lít, còn dầu mazut giảm nhẹ 50 đồng/kg xuống 13.430 đồng/kg.

Biến động lần này xuất phát từ thị trường thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng nặng nề bởi căng thẳng địa chính trị: quan hệ Mỹ - Venezuela leo thang và việc Mỹ - Nga chưa đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine. Giá bình quân thùng xăng RON 95 tăng 2,9% lên 81,9 USD, trong khi dầu diesel và mazut giảm nhẹ 2,7% và 0,6%.

Cùng ngày, thông tin quan trọng khác được nhắc lại: từ 1/6/2026, xăng E10 (pha 10% ethanol) sẽ chính thức được phối trộn và bán rộng rãi trên toàn quốc; xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục lưu hành đến hết năm 2030. Thuế bảo vệ môi trường năm 2026 cũng được Quốc hội giữ nguyên như 2025: 2.000 đồng/lít đối với xăng (trừ ethanol), 1.000 đồng/lít với dầu diesel, mazut, dầu nhờn và 600 đồng/lít với dầu hỏa. Như vậy, sau nhiều tuần ổn định, giá xăng đã chính thức vượt mốc 20.000 đồng/lít và tiến gần ngưỡng tâm lý 20.500 đồng.

Chứng khoán có mạch tăng dài nhất 4 tháng

Ngày 4/12/2025, VN-Index tiếp tục chuỗi tăng ấn tượng lên 7 phiên liên tiếp, đóng cửa tại 1.737 điểm, cộng thêm 5 điểm so với tham chiếu. Đây là mạch tăng dài nhất trong 4 tháng qua, tích lũy tổng cộng 77 điểm, vượt qua chuỗi 9 phiên tăng đầu tháng 8 (từ dưới 1.500 lên 1.640 điểm). Phiên giao dịch giằng co với nhiều lần đảo chiều từ xanh sang đỏ, nhưng vẫn kết thúc tích cực nhờ dòng tiền mạnh mẽ đổ vào nhóm ngân hàng và chứng khoán.

Sàn TP HCM ngập sắc xanh: 217 mã tăng, gấp đôi số giảm; rổ vốn hóa lớn có 16 mã tăng, chỉ 10 mã giảm. MBB dẫn dắt đà tăng với biên độ gần 5% (lên 25.700 đồng), đóng góp lớn nhất cho chỉ số, theo sau là HPG (+2% lên 27.300 đồng), TCB, HDB, ACB, LPB và MWG. Nhóm chứng khoán đồng thuận tăng 1-3%, nổi bật VIX +3,1% trở lại 25.000 đồng. Thép hưng phấn với HPG, NKG, HSG xanh; dầu khí tăng nhẹ dưới 2%. Ngân hàng phân hóa: MBB vọt lên, HDB/LPB/ACB/TPB/TCB +1,4%, nhưng EIB/SHB/BID/MSB giảm nhẹ <1%.

Áp lực bán mạnh từ "họ" Vingroup kìm hãm đà tăng: VIC giảm 1% xuống 267.000 đồng (tác động tiêu cực nhất), VHM -1,5%, VRE -0,3%.

Thanh khoản đạt 26.500 tỷ đồng, giảm 10% so phiên trước; MBB khớp lệnh đột biến 2.050 tỷ, theo VIX/SSI/VIC nghìn tỷ. Khối ngoại duy trì mua ròng 3 phiên liên tiếp, tổng 3.600 tỷ đồng (hôm nay +1.040 tỷ), tập trung MBB (42,5 triệu cổ), HPG, POW, TCB – mạnh nhất từ giữa tháng 7.

Diễn biến ngành: Phân bón +2,71%, tài nguyên +1,62%, dịch vụ tài chính +1,33%; du lịch -1,09%, viễn thông -0,60%. Yuanta Việt Nam dự báo chỉ số hướng kháng cự 1.750-1.770 điểm, tâm lý lạc quan; khuyến nghị nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao, ưu tiên vốn hóa lớn/vừa.