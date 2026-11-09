Giá vàng bật tăng mạnh

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá bán vàng miếng lên mốc 142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC bật tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua (ảnh: NY).

Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 137,5 - 141,1 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.124 USD/ounce, tăng 75 USD so với sáng qua, tương đương khoảng 128,1 triệu đồng/lượng.

Khảo sát vàng tuần của Kitco News với 13 chuyên gia Phố Wall cho thấy 31% dự báo giá tăng trong tuần này, 38% nhận định giá giảm và 31% cho rằng thị trường đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân lại lạc quan hơn đáng kể. Trong 212 người tham gia khảo sát trực tuyến, có 68% dự báo giá vàng tăng, 15% dự báo giảm và 18% kỳ vọng đi ngang.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.610 đồng/USD, giảm 5 đồng từ đầu tuần đến nay. Tỷ giá trung tâm bước sang tuần thứ 2 giảm liên tiếp.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.400 - 25.780 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.000- 26.050 đồng/USD.