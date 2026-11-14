Giá vàng liên tục lao dốc, người mua lỗ bao nhiêu trong 1 tuần?

Đóng cửa phiên giao dịch 13/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các thương hiệu lớn niêm yết giá vàng miếng ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa hai chiều tiếp tục cách xa 3 triệu đồng/lượng.

So với cách đây 1 tuần (ngày 7/11), giá vàng miếng SJC giảm 3 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với mức niêm yết ngày đầu tuần (9/11), giá vàng miếng SJC đã giảm tới 4 triệu đồng mỗi lượng.

Như vậy, nếu mua vàng miếng SJC ngày 7/11 với giá 141 triệu đồng/lượng, người mua đang tạm lỗ khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng miếng SJC vào ngày thứ Hai đầu tuần (9/11) với giá 142 triệu đồng/lượng, người mua tạm lỗ ròng khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC 7 ngày qua. (Nguồn: SJC)

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận đà giảm mạnh trong tuần qua. Đóng cửa phiên 13/11, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch đầu tuần (9/11). Chênh lệch giữa hai chiều ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, người mua vàng nhẫn SJC từ đầu tuần đến nay cũng đang tạm lỗ ròng khoảng 7,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng nhẫn SJC một tuần qua. (Nguồn: SJC)

Mua vàng từ đầu năm lỗ gần 60 triệu đồng/lượng

Không chỉ những nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn mới chịu thiệt hại mà ngay cả những người mua vàng với tâm lý tích trữ từ đầu năm 2026 cũng đang rơi vào cảnh thua lỗ nặng nề khi mặt bằng giá hiện tại đã xuyên thủng các mốc hỗ trợ và lùi về vùng đáy thấp nhất gần 1 năm qua.

Cụ thể, vào ngày đầu năm 1/1/2026, giá vàng miếng SJC khởi động quanh mức 150,8 - 152,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, nếu mua vàng từ ngày đầu năm ở mức 152,87 triệu đồng/lượng và bán ra vào cuối ngày 13/11 với giá 135 triệu đồng/lượng, người mua đang lỗ gần 17,9 triệu đồng/lượng (tương đương mức sụt giảm khoảng 11,7%).

Thậm chí, bức tranh còn ảm đạm hơn nhiều nếu so sánh với vùng đỉnh lịch sử được thiết lập trong giai đoạn đầu năm 2026. Trước khi bước vào chu kỳ điều chỉnh kéo dài, giá vàng miếng SJC từng có thời điểm vọt tăng lên mức kỷ lục 187,2 - 192,2 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 1/2026.

Với những nhà đầu tư trót “đu đỉnh” ở vùng giá bán ra 192,2 triệu đồng/lượng, nếu quyết định cắt lỗ vào thời điểm hiện tại (bán lại cho doanh nghiệp ở mức 135 triệu đồng/lượng), mỗi lượng vàng đã “bốc hơi” tới 57,2 triệu đồng, tương đương mất gần 30% tổng giá trị khoản đầu tư ban đầu.

Nhà đầu tư “đu đỉnh” hồi đầu năm hiện lỗ hơn 57 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh minh họa)

Dự đoán về giá vàng những tháng cuối năm 2026, TS. Bùi Ngọc Sơn cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục chịu tác động giằng co giữa hai lực lượng đối lập. Một bên là chính sách lãi suất của Fed cùng sự cạnh tranh từ thị trường chứng khoán và công nghệ AI; bên còn lại là những bất ổn địa chính trị và nhu cầu trú ẩn của các ngân hàng trung ương.

Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất thay vì sớm nới lỏng, trừ khi giá dầu thế giới giảm sâu xuống dưới 70 USD/thùng, qua đó giúp lạm phát hạ nhiệt nhanh. Nếu Fed bất ngờ tăng lãi suất thêm một lần nữa để đối phó với lạm phát, giá vàng chắc chắn sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm. Ngược lại, nếu thị trường chứng khoán Mỹ xảy ra đổ vỡ hoặc bong bóng AI vỡ, dòng tiền sẽ nhanh chóng quay trở lại vàng, khiến giá kim loại quý này bật tăng.

Cũng theo TS. Bùi Ngọc Sơn, thị trường vàng cuối năm 2026 sẽ không còn xuất hiện những đợt tăng sốc hay giảm sâu theo xu hướng đơn giản như trước mà sẽ bước vào giai đoạn biến động với biên độ lớn, phụ thuộc nhiều hơn vào các chỉ báo kinh tế thực tế.

TS. Bùi Ngọc Sơn lưu ý các nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ như một chỉ báo sớm về dòng tiền toàn cầu. Chừng nào các công ty công nghệ vẫn chứng minh được khả năng tạo ra của cải và năng suất thực, vàng sẽ còn phải chia sẻ dòng vốn với kênh đầu tư này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro địa chính trị và sự chuyển dịch sang một cấu trúc tiền tệ đa cực, vàng vẫn giữ vững vị thế là tài sản phòng thủ không thể thay thế trong dài hạn.