Trung Quốc mua vàng 24 tháng liên tiếp

Ngày 7/11, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) công bố số liệu cho thấy cơ quan này đã mua thêm 830.000 ounce vàng, tương đương 25,8 tấn, trong tháng 10. Đây là tháng thứ 24 liên tiếp họ mua vàng dự trữ, trong bối cảnh kim loại quý vừa ghi nhận tháng giảm mạnh nhất 18 năm. Tổng lượng mua 10 tháng đầu năm vì thế xấp xỉ 129 tấn.

Trung Quốc tăng tốc mua vàng dự trữ thời gian qua. Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), PBOC là ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất trong quý III, với 63 tấn. Các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 321 tấn quý trước, mạnh nhất kể từ cuối năm 2024. Nhu cầu của nhóm này đã hỗ trợ kim loại quý trong bối cảnh các nguồn cầu khác yếu đi.

Số liệu hải quan trong 8 tháng đầu năm cũng cho thấy Trung Quốc đã chi gần 159 tỷ USD để nhập khẩu hơn 1.000 tấn vàng. Con số này lớn hơn cả năm ngoái, là 96,5 tỷ USD cho 886 tấn vàng.

Việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu leo thang và khả năng sinh lời của nhiều tài sản khác tại Trung Quốc giảm. Các kênh đầu tư tại đây bị hạn chế nhiều sau khi lĩnh vực bất động sản rơi vào khủng hoảng từ năm 2021.

Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ vàng hàng đầu, và cũng là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới. Năm ngoái, sản lượng vàng của nước này là 384 tấn, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Trong tháng 10, giá vàng thế giới giao ngay giảm gần 7% xuống dưới 4.000 USD một ounce. Thậm chí có thời điểm xuống thấp nhất một năm. Đây là tháng tệ nhất của kim loại quý kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Thị trường tuần này phục hồi phần nào sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tuy nhiên, giá hiện vẫn thấp hơn 20% so với mức trước chiến sự Trung Đông. Giá năng lượng cao do chiến sự đã kéo áp lực lạm phát lên, khiến nhiều nền kinh tế phải tăng lãi suất. Việc này gây bất lợi cho công cụ không trả lãi như vàng.