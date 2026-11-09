Giá vàng sẽ diễn biến ra sao sau tuần biến động dữ dội?

Giá vàng vừa trải qua đợt phục hồi mạnh mẽ trong một tuần đầy biến động, nhờ chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba tại Mỹ. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán dẫn đầu bởi cổ phiếu công nghệ, cùng với dữ liệu việc làm khả quan hơn của Mỹ ​​đã làm giảm bớt đà tăng của kim loại quý vào những phiên cuối tuần.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở quanh mức 4.072 USD/ounce, tăng tới gần 200 USD mỗi ounce so với cuối tuần liền trước đó.

Trong nước, đà tăng có phần hạn chế hơn, chủ yếu thu hẹp mức chênh lệch với thị trường thế giới. Vàng SJC được niêm yết lần cuối tại các ngân hàng, doanh nghiệp ở mức 138,0 – 141,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2 triệu đồng mỗi lượng tính chung tuần. So với giá vàng giao ngay quốc tế, giá bán ra vàng trong nước đang cao hơn khoảng 13 triệu đồng mỗi lượng.

Các chuyên gia chia rẽ nhận định sau diễn biến bất ngờ của giá vàng tuần qua

Diễn biến bất ngờ ngoài dự đoán của giá vàng trong tuần qua đã khiến các chuyên gia chia rẽ ý kiến khi đưa ra dự báo về triển vọng ngắn hạn của thị trường kim loại quý.

Theo một số chuyên gia, việc phục hồi mạnh mẽ của thị trường kim loại quý bất chấp các yếu tố bất lợi, cùng với yếu tố thuận lợi theo mùa đối với vàng sẽ giúp kim loại quý trở nên vững vàng hơn. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít người lại cho rằng giá vàng đã tăng quá mức sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, và do đó, nó sẽ giảm giá vào tuần tới.

Tuần này, 13 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, có 4 chuyên gia, tương đương 31%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 5 người khác, chiếm 38%, dự báo kim loại quý này sẽ giảm. Bốn nhà phân tích còn lại, chiếm 31% tổng số, cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của vàng, hoặc dự đoán giao dịch sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 212 phiếu bầu, cho thấy tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ lại một lần nữa phấn khởi sau đợt tăng giá vàng sau kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Có 143 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 68%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 32 người khác, tương đương 15%, dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá. 37 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% tổng số, kỳ vọng giá vàng sẽ ổn định trong tuần tới.