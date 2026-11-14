6 loại cây trồng ban công lười chăm sóc hoa vẫn nở đẹp rực rỡ

Tóc tiên hồng

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, tóc tiên hồng là một loại cây cảnh đặc biệt với củ nhỏ xinh. Chỉ cần vùi củ xuống đất, chẳng bao lâu sau, bạn sẽ thấy những chiếc lá xanh mướt nhú lên, rồi bất ngờ nở hoa sau những ngày mưa. Đặc biệt, sau một trận mưa lớn, khi trời quang đãng trở lại, tóc tiên hồng thường "bung lụa" với hàng loạt nụ hoa xinh đẹp mọc lên từ chậu.

Bởi thế mà nhiều người cũng gọi hoa này là lan mưa. Mỗi giống tóc tiên lại mang một nét độc đáo riêng: Có loại hoa đơn giản nhẹ nhàng, có loại hoa kép rực rỡ, màu sắc từ hồng phấn, trắng tinh đến vàng tươi. Đặt một chậu tóc tiên hồng trên ban công, bạn sẽ luôn có điều gì đó để chờ đợi mỗi khi trời đổ mưa.

Đặt một chậu tóc tiên hồng trên ban công, bạn sẽ luôn có điều gì đó để chờ đợi mỗi khi trời đổ mưa.

Tóc tiên hồng là loại cây "dễ tính" đến kinh ngạc. Mỗi bông hoa thường nở trong 1-2 ngày, nhưng suốt mùa hè và mùa thu, cây liên tục cho ra nụ mới, đảm bảo ban công của bạn luôn rực rỡ.

Cây sống đời

Cây sống đời là loại cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, đặc biệt thường được trưng vào dịp Tết nhờ sắc hoa rực rỡ và bền lâu. Hoa sống đời có nhiều màu như đỏ, hồng, vàng, cam, mang đến cảm giác tươi tắn cho không gian sống.

Không chỉ đẹp, loại cây này còn mang ý nghĩa may mắn, trường thọ và sự bền bỉ. Việc nhân giống cũng rất đơn giản: chỉ cần cắt một cành nhỏ rồi cắm vào đất tơi xốp, sau khoảng 7–10 ngày cây đã bắt đầu ra rễ và phát triển thành cây mới.

Hoa mười giờ

Hoa mười giờ là loài cây quen thuộc trong nhiều khu vườn nhỏ. Cây có kích thước nhỏ, dễ trồng và đặc biệt thích ánh nắng. Càng nhiều nắng, hoa càng nở rực rỡ với nhiều màu sắc như đỏ, hồng, vàng, cam.

Chỉ cần bẻ một cành nhỏ rồi cắm xuống đất, sau khoảng 10–14 ngày cây đã bén rễ và tiếp tục phát triển.

Loài cây này gần như không cần chăm sóc nhiều và ít sâu bệnh. Chỉ cần bẻ một cành nhỏ rồi cắm xuống đất, sau khoảng 10–14 ngày cây đã bén rễ và tiếp tục phát triển.

Hoa chiều tím

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, nghe tên thôi có thể sẽ khiến bạn lầm tưởng đây là một loài hoa thanh cảnh, cần được chăm bón và săn sóc cẩn thận, kĩ càng. Nhưng ngược lại, nó lại khá dễ chịu, sống khỏe và nhanh phát triển chỉ với nước.

Bạn chỉ cần một cành hoa chiều tím cỡ 20cm trồng xuống đất là độ 1-2 tuần sau đã có cây bén rễ. Vì ưu điểm như vậy, nên hoa chiều tím thường để trồng để làm hàng rào ban công và xung quanh nhà.

Hoa cánh bướm

Loài hoa dễ trồng, bắt mắt này thường hiện diện nhiều ở các nhà phố. Với ưu điểm như nở rộ quanh năm, có thể sống ở những môi trường đất cằn cỗi, thiếu nước, đây đúng là giống hoa phù hợp với địa hình của nhiều gia đình.

Loài hoa dễ trồng, bắt mắt này thường hiện diện nhiều ở các nhà phố.

Với vẻ ngoài mỏng manh, nhẹ nhàng với mùi thơm dễ chịu sẽ là lựa chọn tối ưu của rất nhiều hộ gia đình đang muốn tìm giống cây trồng cho ban công nhà mình.

Hoa lan càng cua

Cũng theo VTC News, đây là loại cây thân thảo, có thể trồng trong nhà vừa để trang trí, vừa thanh lọc không khí. Lan càng cua ưa bóng mát, phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 15-28 độ C.

Không chỉ có màu sắc đẹp mắt, lan càng cua còn được ưa thích do ý nghĩa mang lại may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của gia chủ.

Để lan càng cua ra hoa đẹp, bạn không nên tưới quá nhiều do loại cây này thích môi trường khô. Do thuộc dòng xương rồng nên nó không ưa nước. Bạn chỉ cần tưới 1-2 lần/tuần, chú ý quan sát không để đất quá ẩm hoặc quá khô là được.