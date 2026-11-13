Chốt giá vàng hôm nay ngày 13/11 vẫn giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 13/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 13/11 giảm giá vàng miếng xuống mức 138 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 13/11, giá vàng trong nước ngày 13/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 13/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 13/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 13/11, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/11, tiếp đà giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 13/11, tiếp đà giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 133,5 –137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 134 – 138 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 13/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 13/11 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 40 USD/ounce, xuống mức 3.895 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.980 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá mạnh, tụt sâu xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Giá vàng thế giới kéo dài đà giảm xuống dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, ông Fawad Razaqzada - Chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com - nhận định, vùng giá 3.942-4.000 USD/ounce là khu vực hỗ trợ quan trọng. Nếu giá vàng duy trì dưới vùng này, động lực phục hồi trong ngắn hạn có thể suy yếu.

Trong kịch bản giảm sâu hơn, các vùng hỗ trợ tiếp theo được xác định tại 3.870 USD/ounce, 3.738 USD/ounce và 3.476 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.895 USD/ounce (tương đương khoảng 121,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 13/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 16,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 13/11, giá vàng ngày 14/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.