Giá vàng, bạc thế giới 28/3 tăng trở lại.

Giá vàng và bạc tăng nhẹ trong phiên giao dịch phiên 27/3 tại Mỹ (tức 28/3 theo giờ Việt Nam), sau đợt điều chỉnh tăng giá mạnh hôm 26/3.

Đây là một tuần giao dịch đầy biến động đối với hai kim loại này, khi phe mua và phe bán đang cân nhắc giữa nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chiến tranh, lạm phát đáng lo ngại ở mức đáng lo ngại.

Giá vàng kỳ hạn tháng 4 tăng 34,40 USD lên 4.410,70 USD. Giá bạc kỳ hạn tháng 5 tăng 0,436 USD lên 68,375 USD.

Về các thông tin chiến sự tại Iran ảnh hưởng đến giá vàng bạc ngày 27/3, gồm việc Tổng thống Trump hoãn hạn chót tấn công nguồn năng lượng của Iran thêm 10 ngày, tuyên bố Mỹ và Iran đang đàm phán.

Dù xuất hiện tin đàm phán, song Lầu Năm Góc cũng đang cân nhắc điều thêm tới 10.000 binh sĩ Mỹ đến khu vực. Đáp lại, Iran tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trên khắp Trung Đông dẫn đến giá dầu tăng khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài hơn trong khi đó, chứng khoán châu Âu giảm, lợi suất trái phiếu tăng.

Các nhà phân tích cảnh báo, thế giới cần chuẩn bị cho giá dầu 200 USD nếu chiến tranh kéo dài đến tháng 6.

Các tin tức quan trọng khác ảnh hưởng đến giá kim loại gồm, Trung Quốc khởi động điều tra các hành vi thương mại không công bằng của Mỹ nhằm đáp trả các cuộc điều tra tương tự của chính quyền ông Trump khi hai siêu cường đang thể hiện lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng Năm.

Các biện pháp của Trung Quốc được đưa ra vài ngày sau khi Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ đến Trung Quốc vào giữa tháng Năm để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong một hội nghị thượng đỉnh bị trì hoãn do xung đột giữa Mỹ và Iran.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới phần lớn đã ổn định quan hệ sau cuộc chiến thuế quan ăn miếng trả miếng năm ngoái, mặc dù Bắc Kinh đã báo hiệu sự phản đối của mình đối với các hành động mới của Mỹ.

Thống đốc Fed Michael Barr - quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có quan điểm cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ của Mỹ cho biết, các nhà hoạch định chính sách của Fed đang ở vị thế tốt để giữ lãi suất của Mỹ ổn định do xung đột ở Trung Đông và các yếu tố khác làm phức tạp khả năng thúc đẩy lạm phát hướng tới mục tiêu 2% hàng năm. Ông Barr lưu ý rằng lạm phát dịch vụ phi nhà ở và lạm phát lõi đều ở mức cao, và tác động của thuế quan đối với lạm phát có thể tiếp tục kéo dài sang năm sau.

Các thị trường bên ngoài quan trọng ghi nhận giá dầu thô WTI trên sàn Nymex tăng cao hơn và giao dịch quanh mức 97,00 USD/thùng. Chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ vào đầu ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,45%.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng kỳ hạn tháng 4 là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 4.750,00 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá vàng kỳ hạn xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh ở mức thấp nhất tuần này là 4.100,00 USD.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được thấy ở mức cao nhất đêm qua là 4.469,30 USD và sau đó là 4.500,00 USD. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên được thấy ở mức thấp nhất đêm qua là 4.369,10 USD và sau đó là 4.300,00 USD.

Phe mua hợp đồng tương lai bạc tháng 5 đặt mục tiêu giá tăng tiếp theo là giá đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh ở mức 80,00 USD. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là giá đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ mạnh ở mức 60,00 USD.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được thấy ở mức cao nhất đêm qua là 70,43 USD và sau đó là 72,385 USD. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo được thấy ở mức 66,00 USD và sau đó là 62,50 USD.