Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 169,800 Bán 172,800

BTMH Mua 169,800 Bán 172,800

Tỷ giá

USD Mua 26,105 Bán 26,355

EUR Mua 29,564 Bán 31,122

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Cả vàng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh trong hôm nay.

Cả vàng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh trong hôm nay.

Đến 9h25', giá vàng miếng SJC điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 169,8-172,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng lên mức 169,6-172,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên giao dịch ngày 27/3, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 168,6-171,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 1,4 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI tăng 1,2 đồng/lượng, lên mức 169,8-172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng khoảng 1,2 đồng/lượng, lên mức 169,8-172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 5h ngày 28/3, giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở mức giá 4.493 USD/ounce.

Lúc 23h ngày 27/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.521 USD/ounce, tăng tới 146 USD.

Thị trường vàng thế giới đang trong trạng thái giằng co mạnh giữa hai lực kéo trái chiều. Một bên là nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng địa chính trị. Bên còn lại là áp lực từ lãi suất cao và đồng USD mạnh.

Giá vàng hôm nay, 28-3: Bật tăng mạnh sau chuỗi ngày giảm sâu
Giá vàng hôm nay, 28-3: Bật tăng mạnh sau chuỗi ngày giảm sâu

Sau nhiều phiên lao dốc, giá vàng hôm nay trên thế giới đã đảo chiều đi lên, bất chấp đà tăng của giá dầu thô và sự sụt giảm giá trị trái phiếu Mỹ.

-28/03/2026 10:10 AM (GMT+7)
