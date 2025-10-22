Cây có tên kỳ cục, xưa mọc dại, nay thành “cây ATM” nhà nhà săn lùng

Cây có khắp Việt Nam là “cây vàng” mọc dại

Nhắc đến cây chó đẻ răng cưa, nhiều người Việt hẳn không còn cảm thấy xa lạ gì. Loài thực vật có cái tên kỳ quặc này thực chất cũng có nhiều tên gọi “mỹ miều” hơn như trân châu thảo, diệp hạ châu, bởi dưới cành lá thường có các hạt tròn và nhỏ, gợi liên tưởng đến hạt ngọc.

Đây là giống cây mọc dại ở khắp mọi nơi trên đất nước ta, hiện tại cũng được trồng để làm nguyên liệu cho công nghiệp dược liệu.

Người Việt thường dùng cây chó đẻ răng cưa để chế biến thành các vị thuốc điều trị bệnh. Toàn cây có thể dùng làm thuốc, chỉ trừ phần rễ.

Cây sau khi được thu hoạch sẽ được bỏ rễ, rửa sạch, băm nhỏ, sau đó phơi khô để làm thuốc. Được biết, cây có vị đắng, tính mát, thường được dùng để tiêu độc, sát trùng, tiêu viêm, tán ứ, lợi tiểu và thông huyết mạch.

Một số nơi còn dùng vị dược liệu này để trị mụn nhọt, đinh râu, chữa rắn cắn, có thể dùng ngoài da hoặc sắc nước uống. Không chỉ vậy, cây chó đẻ răng cưa còn có thể dùng để hỗ trợ hạ sốt, giúp lợi tiểu, chữa bệnh viêm gan vàng da... Giá cây phơi khô khoảng 30.000 - 100.000đ/kg tùy chất lượng và nơi bán.

Ở Trung Quốc, cây chó đẻ răng cưa cũng được dùng phổ biến trong lĩnh vực y học cổ truyền. Cây được gọi là “cỏ viêm gan” và “cỏ tiêu hóa” dựa trên công dụng của chúng. Giá của cây chó đẻ răng cưa trên thị trường nước này dao động từ 16 - 35 NDT/kg, tương đương 58.000 - 126.000đ/kg.