Gần 300.000đ/kg cỏ dại, nông dân ưu ái đặt tên “cỏ phát tài”

Cây dại ở Việt Nam thành “cây phát tài” ở nước ngoài

Với người Việt xưa, nhiều loài cây dại không chỉ được dùng làm thực phẩm mà còn có thể dùng để chữa bệnh. Rau ngũ trụ (thủy trạch lan) - một loài thực vật mọc hoang ở Lào Cai nước ta chính là một ví dụ điển hình.

Cây có tên khoa học là Penthorum chinense Pursh, mọc tự nhiên ở ven rừng, ven sông suối, dựa rạch, kẽ đá nơi ẩm, ở độ cao từ thấp đến 1.600m. Người Việt từ lâu đã biết dùng rau ngũ trụ để trị nhiều loại bệnh như vàng da, phù thũng, băng huyết, bế kinh, đau khoang dạ dày...

Rau ngũ trụ cũng phân bố ở nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Ở xứ Trung, người dân thường dùng rau ngũ trụ như một loại thực phẩm xanh có giá trị dinh dưỡng cao. Rau ngũ trụ có thể xào với trứng để tạo nên hương vị độc đáo, giúp cung cấp vitamin C, protein và các chất dinh dưỡng khác có lợi cho sức khỏe con người.

Bên cạnh đó, giá trị dược liệu của rau ngũ trụ cũng không thể bỏ qua. Tại Trung Quốc, rau ngũ trụ được mệnh danh là “thần thảo”, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, thúc đẩy tuần hoàn máu, thông huyết ứ, giảm vàng da, trị thấp khớp, giúp lợi tiểu, giảm sưng... Nó cũng có tác dụng điều trị đáng kể đối với tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, triệu chứng phù nề, bầm tím và chấn thương, tình trạng kinh nguyệt không đều, khí hư bất thường ở nữ giới.

Do đó, giá của rau ngũ trụ tại xứ Trung hiện tại ở mức khá cao, khoảng 80 NDT/kg, tương đương hơn 288.000đ/kg và được nông dân nước này ưu ái gọi là “cỏ phát tài”.