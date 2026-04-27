Giá vàng hôm nay 27/4: Thế giới giảm, trong nước đi ngang

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, Phố Wall và Phố Chính có quan điểm trái chiều và không chắc chắn về hướng đi ngắn hạn của vàng sau một tuần suy yếu của kim loại quý này.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết, mặc dù vàng vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn trên biểu đồ hằng ngày, nhưng về cơ bản thị trường vẫn lạc quan. Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới tiếp tục tích trữ vàng khi xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn.

Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, đang theo dõi khối lượng giao dịch nhiều hơn là diễn biến giá để tìm kiếm dấu hiệu về quỹ đạo tương lai của vàng.

“Tôi nghĩ chúng ta đang trong giai đoạn chờ đợi. Các nhà giao dịch không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta chỉ cần chờ xem mọi việc sẽ diễn biến thế nào”, ông nói và cho rằng vấn đề hiện tại mọi thứ đều bị chi phối bởi tin tức.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm mạnh: (Ảnh minh họa: Kitco)

Theo dõi phiên điều trần phê chuẩn ứng cử viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong tuần này, Grady cho rằng những lo ngại về tính độc lập của Fed (Cục Dự trữ liên bang Mỹ) không ảnh hưởng đến giá cả. Ông dự đoán Warsh sẽ được phê chuẩn trước khi nhiệm kỳ của Powell kết thúc vào ngày 15/5.

“Điều quan trọng là luôn theo dõi khối lượng giao dịch, theo dõi số lượng hợp đồng mở. Số lượng hợp đồng mở đang diễn biến như thế nào, khối lượng giao dịch trên thị trường ra sao? Nhiều người không để ý đến những điều đó và tôi nghĩ rằng nó nói lên một phần rất lớn của bức tranh toàn cảnh”, ông nhấn mạnh thêm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 27/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 165,8 triệu đồng/lượng mua vào, 168,3 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 165,8 triệu đồng/lượng mua vào, 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.680 USD/ounce, giảm 28 USD so với đầu giờ sáng qua

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, một số chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi biến động ngắn hạn diễn ra mạnh, nhưng xu hướng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn.

Tuần này, 16 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với tâm lý Phố Wall cân bằng hơn bao giờ hết trong bối cảnh thiếu định hướng rõ ràng.

5 chuyên gia, tương đương 31%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này, trong khi 5 người khác dự báo giá sẽ giảm. 6 nhà phân tích còn lại dự báo giá sẽ tiếp tục điều chỉnh trong tuần.

Sau nhiều tuần ít tin tức kinh tế, tuần này sẽ có nhiều dữ liệu quan trọng, nhưng các ngân hàng trung ương sẽ chiếm ưu thế trong lịch trình.

Tối thứ Hai sẽ diễn ra quyết định về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, tiếp theo đó là việc công bố Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng Tư vào sáng thứ Ba.

Vào sáng thứ Tư, các nhà giao dịch sẽ theo dõi số liệu về khởi công xây nhà và giấy phép xây dựng tại Mỹ trong tháng Hai và tháng Ba, tiếp theo là quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada, và quyết định chính sách tiền tệ của Fed sẽ được công bố vào buổi chiều.

Sáng thứ Năm sẽ diễn ra các quyết định về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cùng dữ liệu GDP và PCE của Mỹ cho tháng 3 và quý I, và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần. Lịch kinh tế sẽ khép lại vào sáng thứ Sáu với việc công bố chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 4.

Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, dự đoán giá vàng sẽ biến động theo cả hai hướng trong tuần, mặc dù mối tương quan với thị trường chứng khoán nghiêng về xu hướng tăng.