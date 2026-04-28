Bộ Công Thương ra thông báo mới về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

Theo quy định tại Nghị định 83/2014, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện định kỳ vào thứ Năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó.

Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Như vậy, thứ Năm tuần này (ngày 30/4) là ngày điều hành giá xăng dầu, nhưng trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 30/4 đến hết 3/5). Do đó, việc điều hành sẽ được thực hiện sớm hơn 1 ngày, vào thứ Tư (ngày 29/4).

Đây là mốc thời gian đang được thị trường đặc biệt quan tâm khi người dân chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài nhiều ngày. Việc chuyển kỳ điều hành sang ngày 29/4 đồng nghĩa với việc thị trường sẽ có thêm một đợt cập nhật giá trước khi bước vào cao điểm nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ.

Một số doanh nghiệp phân phối xăng dầu đã thông báo tới các cửa hàng bán lẻ về lịch điều chỉnh xăng dầu trong tuần này, đồng thời yêu cầu các cửa hàng cập nhật hệ thống để sẵn sàng áp dụng mức giá mới ngay sau thời điểm điều chỉnh.

Trong tuần trước, giá xăng dầu đã được liên bộ Công Thương - Tài chính liên tục điều chỉnh giảm vào hai kỳ điều hành 21/4 và 23/4.

Cụ thể, tại kỳ điều hành 23/4, giá xăng E5 RON92 giảm 100 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 162 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 1.159 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut giảm 820 đồng/kg.

Trước đó, ở kỳ điều hành ngày 21/4, giá bán lẻ xăng E5 RON92 giảm 658 đồng/lít, giá xăng RON95-III hạ 719 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm tới 3.185 đồng/lít, còn giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg.

Như vậy, qua 2 kỳ điều hành trong tuần trước, giá xăng E5 RON92 giảm tổng cộng 758 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm tổng cộng 881 đồng/lít. Giá dầu diesel trong tuần qua giảm 4.344 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut giảm 1.521 đồng/kg.

Hiện giá dầu diesel đã hạ tới 18.091 đồng/lít từ mức đỉnh (44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4). Giá xăng RON95 giảm 10.960 đồng/lít từ đỉnh 33.840 đồng/lít ngày 3/4. Giá xăng E5 RON92 cũng giảm 8.280 đồng/lít từ đỉnh 30.114 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, hạ nhiệt mặt bằng giá, điều hành linh hoạt.